ሕብረተሰቡ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥንቃቄ አጠናክሮ ካልቀጠለ አደጋው የከፋ እንደሚሆን ተጠቆመ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 21/2012 (ኢዜአ) ሕብረተሰቡ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የሚያደረገውን ጥንቃቄ አጠናክሮ መቀጠል ካልቻለ የሚደርሰው አደጋ የከፋ እንደሚሆን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት ገለፀ።
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬተሪያት ኃላፊ ንጉሱ ጥላሁን ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት አጠናክሮ መቀጠል በሚቻልበት መንገድ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል።
በእዚህም በመላው አገሪቱ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት ከፌደራል መንግስት ጀምሮ በየደረጃው ያለው መዋቅር በቁርጠኝነት እየሰራ መሆኑን ነው የገለጹት።
እነዚህ ተግባራት አሁንም ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው በመጠቆም።
“በአሁኑ ወቅት አገሪቱ ካላት የሕዝብ ቁጥር ብዛትና ዝቅተኛ የሆነ የመመርመር አቅም አንፃር ብዙ ርቀት ባለመኬዱ ሕብረተሰቡ የሚያሳየው መዘናጋት ተገቢ አይደለም ነው” ያሉት።
እንደ አቶ ንጉሱ ገለጻ መንግስት የክልሎችን የመመርመር አቅም ለማሳደግና በሕብረተሰቡ ዘንድ ስለ ወረርሽኙ ያለውን ግንዛቤ ለማጎልበት እየሰራ ነው።
ይሁንና “በሆስፒታሎች የጽኑ ሕሙማን ክፍል ታማሚ አለመኖር፣ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አነስተኛ መሆንና ያገገሙ ሰዎች ቁጥር አየጨመረ መምጣት ሕብረተሰቡ ሲያዘናጋው ተስተውላል” ብለዋል።
ቫይረሱ በዓለም አቀፍ ደረጃ በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፋ ከመሆኑ ባለፈ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መገመት አስቸጋሪ በመሆኑ አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን አቶ ንጉሱ አስገንዝበዋል።
አቶ ንጉሱ እንዳሉት ወረርሽኙ በኢትዮጵያ ከተከሰተ አንስቶ ሕብረተሰቡ ያሳየው የመደጋገፍና የመተባበር ተግባር የሚያስመሰግን ነው።
“መዘናጋት ዋጋ ያስከፍላል” ያሉት አቶ ንጉሱ፣ የከፋ ችግር ውስጥ ከመግባት ቀድሞ መጠንቀቅ እንደሚገባ መክረዋል።
ለእዚህም በየደረጃው የተጀመሩ የጥንቃቄ ሥራዎችን አጠናክሮ መቀጠል ተገቢ መሆኑን ነው ያነሱት።
ምርመራውን በእያንዳንዱ ሰው ቤት ተደራሽ ለማድረግ አገሪቱ ያላት አቅም አነስተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ መዘናጋትን ትቶ ጥንቃቄውን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስገንዝበዋል፡፡
እንደ አቶ ንጉሱ ገለፃ የሃይማኖት አባቶች የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ተቋማቶችን በመዝጋት የእምነት ተከታዮችም በቤታቸው የፀሎት ስነስርአት እንዲከታተሉ ማድረጋቸው በመልካምነት የሚጠቀሱ ናቸው።
“የኪነጥበብ ባለሙያዎችም እንዲሁ ሕብረተሰቡን እያዝናኑ በማስጠንቀቅና በማስተማር የዘርፉን ኃያልነት አስመስክረዋል” ብለዋል።
የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በየደረጃው እየተደረገ ያለው ርብርብ ፍሬያማ እንዲሆን ሁሉም የበኩሉን ለመወጣት የጀመረውን ጥረት እንዲያጠናክርም ጠይቀዋል።
በአሁኑ ወቅት የእስልምና እምነት ተከታዮች የጾም ወቅት መሆኑን ያስታወሱት አቶ ንጉሱ፣ የእምነቱ ተከታዮች በጋራ ባለመሰብሰብ ራሳቸውን ከወረርሽኙ ሊጠብቁ እንደሚገባ አመልክተዋል።