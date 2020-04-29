”ምሁራን በአገራዊ ምርምሮች ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረታቸውን ማጠናከር አለባቸው“-ፕሮፌሰር ሂሩት

አዲስ አበባ ሚያዝያ 21/2012 (ኢዜአ) ምሁራን አገራዊ ምርምሮችን በማካሄድ ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረታቸውን እንዲያጠናክሩ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ አሳሰቡ።
ድህረ ኮቪድ 19 በሚኖረው ሁኔታ ላይ መመራመር ይገባልም ብለዋል።
ምሁራኑ በኢትዮጵያ በየጊዜው የተከሰቱትን ወረርሽኞችና የተፈጥሮ አደጋዎች አውስተዋል።
ሚኒስትሯ ዛሬ ከምሁራን ጋር ባደረጉት የቪዲዮ ኮንፍረንስ እንዳስገነዘቡት ምሁራን ችግር ፈቺ የሆኑ አገራዊ ምርምሮችን በማድረግ መፍትሄ ማፈላለግ ይጠበቅባቸዋል።
በሳይንስና ምርምር ዘርፍ የተጣራ መረጃ በመሰብሰብና በመተንተን ሙያዊ አቅማቸውን ማሳደግ እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል።
ዓለም የገጠማትን የኮቪድ 19 ወረርሽን ተከትሎ እንደቀደመው ጊዜ መቀጠል ስለማትችል የጥናትና ምርምር ሥራዎችን በማጠናከር ለድህረ ወረርሽኝ ወቅት መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ ሚኒስትሯ አስገንዝበዋል።
የመድረኩ አወያይ ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ኢትዮጵያ በታሪኳ በገጠሟት ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ፈተናዎች መፈተኗን ገልጸው፣የኅዳር ወረርሽኝንና በተደጋጋሚ የገጠሟትን የረሃብ አደጋዎች አንስተዋል።
የሕክምና ታሪክ አዋቂው ዶክተር መሰለ ተሬቾ በሽታን በሁለት ከፍሎ መመልከት እንደሚገባ ገልጸው፣በተናጠል በሽታ ሆኖና በወረርሽን መልክ ይከሰታል ብለዋል።
ወረርሽኝ ዓለም አቀፍና ድንበር ተሻጋሪ እንደሆነ አመልክተው፣እንደ ስርጭቱ ክብደት ለተወሰነ ጊዜ ከተከሰተ በኋላ እንደሚጠፋ አስረድተዋል።
በኢትዮጵያ ከ100 ዓመታት በፊት የተከሰተው የኅዳር በሽታ የበርካቶችን ሕይወት መቅጠፉን አስታውሰዋል።
የኅዳር በሽታ ከባድ ሳል፣ጉሮሮ ማድረቅ፣በጆሮና በአፍንጫ በኩል ደም በማፍሰስ በነበሩት ምልክቶች ከኮቪድ 19 ጋር ተቀራራቢነት እንዳለው ዶክተር መሰለ አመልክተዋል።
አገሪቱ በ1949ና በ1968 የተከሰቱት የኤሺያንና የሆንግ ኮንግ ፍሉ ወረርሽኞች የመከላከል አቅሟን በማሳደጓ እምብዛም ጉዳት ሳያደርሱ ተቆጣጥራቸዋለች ብለዋል።
የታሪክ አዋቂው አቶ አበባው አያሌው በበኩላቸው በአገሪቱ የተከሰቱት ወረርሽኞች በአብዛኛው የገቡት በባህር በር በኩል እንደነበር አስታውሰዋል።
በቀደመው ዘመን ወረርሽኝን ለመከላከል የሚወሰዱ እርምጃዎች አሁን ካለው ጋር ተመሳሳይ እንደነበሩ አስታውሰው፣ለአብነትም ገበያ መዝጋትና ድግስ መከልከልን አንስተዋል።
ከዚህ ባለፈ በቡድን ወይም በተናጠል ወረርሽኝ ሊያስፋፋ ይችላል ተብሎ የተገመተን ሰው ለብቻ ማስቀመጥ የተለመደ ነበር ብለዋል።
በዚህም ከቀደሙት ወረርሽኞች የተወሰዱ የመከላከያ መንገዶች የኮሮና ወረርሽኝ ለመግታት መጠቀም እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
በውይይቱ ከ100 ያላነሱ ምሁራንና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል።