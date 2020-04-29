አምራች ኢንዱስትሪዎች የወቅቱን ችግር ተቋቁመው የምርት ሂደታቸውን እንዲያስቀጥሉ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 12/2012( ኢዜአ) በአገሪቷ የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች የኮቪድ-19 ተጽዕኖን ተቋቁመው ሠራተኞችን ሳይበትኑ የምርት ሂደታቸውን እንዲያስቀጥሉ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ጠየቀ።
በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል የተመራ ቡድን በአዲስ አበባ የሚገኙና የወቅቱን ችግር ተቋቁመው ምርት እያመረቱ የሚገኙትን ፋብሪካዎች ጎብኝተዋል።
ከተጎበኙት ፋብሪካዎች መካከል ምርቱን 98 በመቶ ለውጪ ገበያ የሚያቀርበውና በዓመት 2 ሚሊዮን ዶላር የኤክስፖርት ገቢ የሚያስገኘው በገርጂ አካባቢ የሚገኘው የጨርቃ ጨርቅና የምግብ ውጤቶች አምራች ደስታ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ኩባንያ ስራውን በተለመደ መልኩ ቀጥሏል።
የፋብሪካው ተወካይ አቶ እዮብ በቀለ እንደሚሉት ድርጅቱ ከ8 መቶ በላይ ሠራተኞቹ የጤና ሙያተኞች በሚመክሩት መሰረት በሥራቸው ላይ ይገኛሉ።
ፋብሪካው እስከ መጪው ሰኔ ወር መጨረሻ ከተለያዩ ዓለም ዓቀፍ ድርጅቶች ትዕዛዝ ተቀብሎ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
እስካሁን ባለው ሁኔታ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሠራተኞች ላይ ከፈጠረው መደናገጥ ውጪ የጎላ ተጽዕኖ እንዳልፈጠራባቸው ተናግረዋል።
“ይሁን እንጂ አሁንም ፋብሪካው የውጪ ምንዛሬ እጦት፣ የመብራት ችግር እንዲሁም የውሃና የመንገድ ችግር አለበት” ያሉት አቶ እዮብ፤ ችግሮቹን መንግስት ቢፈታላቸው የተሻለ መሆኑን ገልጸዋል።
አቶ እዮብ እንዳሉት እነዚህ ችግሮች ተፈተው ፋብሪካው የማስፋፊያ ስራውን ሲያጠናቅቅም ከኤክስፖርት ከአምስት እስክ ስድስት ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ውጥን አለው።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው ፋብሪካዎች በወቅቱ ችግር ምክንያት ምርታቸው እንዳይስተጓጎል መንግስት እገዛ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
“ዛሬም ጉብኝት የተደረገበት ዓላማ በፋብሪካው የሠራተኛ አያያዝና የምርት ሂደት ምን እንደሚመስልና ምን መታገዝ እንዳለበት ለማየት ነው” ብለዋል።
ፋብሪካው በተሻለ መልኩ በአገሪቷ ኢኮኖሚ ውስጥ እያበረከተ የሚገኘውን አስተዋጽኦ ማስቀጠሉ አስዳሳች መሆኑንም ነው የገለጹት።
ወደ ውጪ የሚልኩ አምራች ኢንዱስትሪዎች በተለመደው መንገድ ምርታቸውን ለውጪ ገበያ እንዲያቀርቡም መንግስት ድጋፍ እያደረገ ነው፤ ውጤትም እያገኘበት ይገኛል”” ነው ያሉት ሚኒስትሩ።
እንደሚኒስትሩ ገለጻ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በሰው ልጆች ላይ ከሚያስከትለው ተጽዕኖ በላይ በኢኮኖሚው ላይ የሚያደርሰው አደጋ የከፋ በመሆኑ ለመከላከል ርብርብ ማድረግ ያስፈልጋል።
ችግሩ የሚታለፍ በመሆኑ ሌሎች አምራች ኢንዱስትሪዎችም መንግስት አያደረገ ያለውን ድጋፍ ተጠቅመው ስራቸውን እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
መንግስት ምርታቸውን ወደ ውጪ ለሚልኩና በማኑፋክቸሪንግ ኤክስፖርት ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሃብቶች ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የተለያዩ ቅናሾች ማድረጉ ይታወሳል።