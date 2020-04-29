ሩሲያ ለበርሃ አንበጣ መከላከል 10 ሚሊዮን ዶላር ሰጠች

ሚያዝያ 21/2012 (ኢዜአ) የሩስያ መንግሥት በምስራቅ አፍሪካ ለተከሰተው የበርሓ አንበጣ መከላከያ 10 ሚሊዮን ዶላር ለግሷል፡፡
የአለም የምግብና ግብርና ድርጅት (FAO) በኢትዮጵያ፣ ኬኒያ፣ ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ኡጋንዳ የተከሰተውን የበርሐ አንበጣ ለመከላከል የሚውል 10 ሚሊዮን ዶላር ከሩስያ መንግስት ማግኘቱን ገልጿል፡፡
የሩስያ መንግሥት የአንበጣ መንጋውን ለመከላከል ላደረገው ድጋፍ ምስጋናችንን እያቀረብን ድጋፉ የእንበጣውን ስርጭት ከመከላከል በተጨማሪ በችግሩ ሊጎዱ የሚችሉ ገበሬዎችንና ቤተሰቦቻቸውን ለመታደግ ለሚደረገው ተግባር ተልቅ አቅም ይሆናል ሲሉ የፋኦ ዳይሬክተር ጀነራል ኩ ዶንግዩ ተናግረዋል፡፡
ድጋፉ አንበጣውን ለመከላከል ለሚካሄዱ የኬሚካል ርጭት ስራዎች፣ ለምግብ አቅርቦት ተግባራት፣ ለግብርና ባለሙያዎች የግብዓት መግዣ እንደሚውል ነው የተጠቆመው፡፡
የበርሓ አንበጣውን ለመከላከል የአለም የምግብና ግብርና ድርጅት (FAO) እስካሁን ከለጋሾች 117.3 ሚሊዮን ዶላር ያገኘ ሲሆን ተጨማሪ 35.9 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው አስታውቋል፡፡
ምስራቅ አፍሪካ ለአስርት አመታት አጋጥሟት በማያውቅ ሁኔታ በርሓ አንበጣ መንጋ ስጋት ውስጥ ወድቃለች መንጋው በአንድ ቀን እስከ 150 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለውን ቦታ የመውር አቅም አለው፡፡
ይህም በአለም ከፍተኛውና አጥፊ የአንበጣ እንቅስቃሴ አድረጎታል፡፡
በቀን የራሱን ክብደት የሚያክል ምግብ የሚበላው የአንበጣ መንጋው በጥቂት ኪሎ ሜትር ውስጥ ብቻ በአንድ ቀን 35ሺ ሰው የሚመገበውን እህል ሊያጠፋ ይችላል፡፡