በፍርድ ቤቶች የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የአሰራር ማሻሻያ ተደረገ

ባህርዳር ሚያዚያ21/2012 ወቅታዊ የኮሮና በሽታን ለመከላከል በፍርድ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የአሰራር ማሻሻያ መደረጉን የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስታወቀ።
የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሃይለኢየሱስ ተስፋ ማርያም ለኢዜአ እንደገለጹት የአሰራር ማሻሻያው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ፀንቶ እስከሚቆይበት ጊዜ ድረስ ተግባራዊ የሚሆን ነው ።
የአሰራር ማሻሻያው ከሚያዚያ 15 ቀን2012 ዓ.ም ጀምሮ በፍርድ ቤቶች ተግባራዊ ማድረግ ተጀምሯል ።
ማሻሻያውን ለመተግበር በተቀመጠው መመሪያ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል በፍርድ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተወሰነ ገደብ ተጥሏል ።
መመሪያውም ዳኞች፣ የተቋሙ ሰራተኞችና ደንበኞች ለቫይረሱ እንዳይጋለጡ ታስቦ ስራ ላይ የዋለ መሆኑን አስረድተዋል ።
በዚህ መሰረት አዲስ ክስ፣ ይግባኝና ቅሬታ በየደረጃው በሚገኙ ፍርድ ቤቶች የማይስተናገዱ ሲሆን ክርክራቸው ተጠናቅቆ ለውሳኔ የደረሱ የፍትሃ ብሄርና የወንጀል መዝገቦች ባለጉዳዮች በሌሉበት መታየቱን ይቀጥላል።
ጉዳያቸው አልቆ ብይን የሚሰጣቸው መዝገቦችም ውሳኔውን ለባለ ጉዳዮች በስልክ፣ በማስታወቂያ ሰሌዳ፣በማህበራዊ ሚዲያና ሌሎች መገናኛ አውታሮች እንዲያውቁት ይደረጋል።
በክርክር ላይ የነበሩ የፍትሃ ብሄርና የወንጀል ጉዳዮችም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ፀንቶ እስከሚቆይበት ጊዜ ድረስ ባሉበት ቆይተው በመጪው ዓመት እንዲታዩ ይደረጋል ብለዋል ።
ነገር ግን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተቀመጡ ክልከላና ገደቦችን የሚጥሱ አካላት፣ የአመክሮ አቤቱታዎች፣ የቤት ውስጥ ጥቃት፣ የዋስትናና የጊዜ ቀጠሮ መዝገቦችና ሌሎች የወንጀል ጉዳዮች በፍርድ ቤቶች የሚታዩ ይሆናል።
በተጨማሪም በፍትሃ ብሄር ጉዳዮች የቀለብ ክሶችና አፈጻጻም ጉዳዮች፣ የአባትነት መብት ይረጋገጥልን ጥያቄዎች፣በጊዜ ምክንያት በሚበላሹ ነገሮችና መሰል አጣዳፊና ጊዜ የማይሰጡ ክርክሮች ይስተናገዳሉ።
ከወቅታዊ የኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የፍርድ ቤቶች አሰራር ገደብ ተነስቶ መደበኛው የህግ አገልግሎት እስኪጀመር ድረስ ደንበኞች በትእግስት እንዲጠብቁ ምክትል ፕሬዚዳንቱ አሳስበዋል።
ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በዚህ ግማሽ ዓመት ከቀረቡት 21ሺህ 413 የወንጀልና ፍትሐብሔር ጉዳዮች ውስጥ 10 ሺህ 909 መዛግብት ላይ ውሳኔ መስጠቱን መረጃዎች ያመላክታሉ ።