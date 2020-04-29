የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የተላለፉ ዘጠኝ ግለሰቦች ተቀጡ

ሚያዝያ 21/ 2012 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፈው የተገኙ ዘጠኝ ግለሰቦች እያንዳንዳቸው 3 ሺህ ብር መቀጣታቸውን ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ አስታወቀ፡፡
ተከሳሾች የተቀጡት ሚያዝያ 09 ቀን 2012 በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 ክልል ውስጥ ጠባብ በሆነ አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ዘጠኝ ሆነው በመሰብሰብ ጫት ሲቅሙ በመያዛቸው ነው፡፡
ተከሳሾቹየአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጅንና ዓዋጁን ለማስፈፀም የወጣውን ደንብ በመተላለፍ ጫት በማስቃምና ከአራት ሰው በላይ በመሆን መሰብሰባቸው ለቅጣት እንደዳረጋቸው አመልክቷል።
የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በክፍለ ከተማው ዐቃቤ ሕግና በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ምርመራ መዝገብ መሠረት የሰው እና የሰነድ ማስረጃዎችን በማጠናከር ቅጣቱን ወስኖባቸዋል፡፡
ፍርድ ቤቱም ቅጣቱን የወሰነው ጉዳዩን በተፋጠነ ችሎት መዝገቡን መርምሮ ተከሳሾች የወንጀል ድርጊቱን መፈፀማቸውን በዝርዝር በማመናቸው ሚያዝያ 19 ቀን 2012 በዋለው ችሎት ነው፡፡
በተያያዘ ጉዳይ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ 78 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመቆጣጠር የወጣውን ዓዋጅ በመተላለፍ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሆነም ታውቋል፡፡
ዜጎች በአዋጁና በደንቡ የተመለከቱትን ክልከላዎችንና ግዴታዎችን እንዲያከብርና ራሱንም ከበሽታው እንዲጠብቅ በማሳሰብ ማንኛውንም ዓይነት የሕግ ጥሰት የሚፈጽም ግለሰብ ይሁን ቡድን ተገቢውን ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድ በሙሉ ዝግጅት ላይ መሆኑንም የአቃቂ ቃሊቲ ምድብ ዐቃቤ ሕግ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል፡፡