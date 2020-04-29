በወለጋ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማእከል ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነ

ነቀምቴ (ኢዜአ) ሚያዝያ 21/2012 የወለጋ ዩኒቨርሲቲ ሪፌራል ሆስፒታል ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ በቀን 500 ናሙናዎች የመመርመር አቅም ያለው ማእከል ከትናንት ጀምሮ ለአገልግሎት ዝግጁ ማድረጉን ገለፀ ።
የሪፈራል ሆስፒታሉ ሥራ አስኪያጅና የፅንስና የማሕፀን ስፔሻሊስት ዶክተር ተመስገን ጥላሁን እንደገለፁት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ጨምሮ ለምዕራብ ኦሮሚያ ዞኖች አገልግሎት የሚሰጥ የኮቪድ 19 መመርመሪያ ማዕከል ከትናንት ጀምሮ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጁ ሆኗል ።
“ማእከሉ የኢንፌክሽን መከላከያ፣ ለታማሚዎች ህክምናና የሥነ ልቦና አገልግሎት ይሰጣል” ያሉት ዶክተር ተመስገን በቂ የሰው ኃይል የተሟላለትና በቀን እስከ 500 ሰዎችን የመመርመር አቅም ያለው ነው ብለዋል ።
የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አሰፋ ነገሪ በበኩላቸው ማእከሉ 5 ሜካኒካል ቬንትሌተሮችና በኦክስጂን ፕላንት ጭምር የተደረጃና አስፈላጊው ግብአቶች የተሟሉለት መሆኑን ገልፀዋል ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሐሰን ዩሱፍ እንዳሉት ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ግንዛቤ ለመፍጠር በምሥራቅ ፣ በምዕራብና በሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ዞኖች ብዙ ሥራ መስራቱንና በነቀምቴ ዋና ጊቢ፣ በግምቢና በሻምቡ ካምፓሶች የለይቶ ማቆያ ማእከላት አዘጋጅቷል ።
የምርመራ ማዕከሉ በምዕራቡ የአገሪቱ ክፍል አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ቀደም ሲል ናሙናዎች ወደ አዲስ አበባ ተልከው ውጤቱ ለመጠበቅ ይወስድ የነበረውን ጊዜ እንደሚያስቀረው ተናግረዋል ።