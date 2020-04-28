የአዲስ አበባ ዕድሮች ማኅበር ምክር ቤት የኮሮና ስርጭትን ለመከላከል እየሰራ ነው

አዲስ አበባ ሚያዚያ 20/2012(ኢዜአ) የአዲስ አበባ ዕድሮች ማኅበር ምክር ቤት የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ስርጭትን ለመከላከል ግብረሃይል አቋቁሞ እየሰራ እንደሆነ ገለጸ። ዕድሮች ማህበራዊ እሴትን ለመጠበቅ ለሰው ልጅ ጤና ቅድሚያ እንዲሰጡም ተጠይቋል።
በኢትዮጵያ ከሚገኙ የተለያዩ ማኅበራዊ ክንዉኖች መካከል ትልቅ ድርሻ እንዳለው ይታወቃል።
በተለይም የሰው ልጅ የሞት አደጋን ተከትሎ የሚያጋጥመውን ሃዘን ከቀብር ማስፈጸም ጀምሮ ሊያስተዛዝን የሚመጣውን እንግዳ በማስተናገድ ያለውን ጫና በመቀነስ ረገድ የጎላ አስተዋጽኦ ያበረክታል።
የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከአዲስ አበባ ዕድሮች ማኅበር ምክር ቤት ጋር በዛጋጀዉ ዉይይት ዕድሮች የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ማገዝ እንዳለባቸው ተገልጿል።
የአዲስ አበባ ከተማ ዕድሮች ምክርቤት ሰብሳቢ አቶ ታምራት ገብረማርያም እንደገለፁት፤ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል እድሮች እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸዉን ገልፀዋል።
የጤና ሚኒስቴር ያወጣውን የጥንቃቄ መመሪያ የዕድር አባሎች እንዲተገብሩ መደረጉንም ገልጸዋል።
ለዚህ ማስፈጸሚያ የሚሆን ግብረሃይል ከባለድርሻ አካሎች ጋር በመተባበር መቋቋሙን አቶ ታምራት ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህር የሆኑት ዶክተር ታከለ መርዕድ በበኩላቸዉ የእድሮች ማኅበረሰባዊ ቅርርብ ጠንካራ መሆኑን ገልጸው፤ አካላዊ ርቀትን መጠበቅን እንዳይዘነጉ አስታውሰዋል።
ዕድሮች መሰረታቸው ሰው ስለሆነ የሰውን ልጅ ጤና ለመጠበቅ ቅድሚያ መስጠት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል።
በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የባህልና ሴቶች ልማት ዳይሬክተር ወይዘሮ እስከዳር ግርማ ደግሞ በሽታዉን ለመከላከል ከዕድር ተቋማቱ ጋር በትብብር መስራት እንደሚያስፈልግ ገልፀዋል።
ሚኒስቴሩ ዕድሮች የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ በቅርበት ሆኖ እንደሚሰጥም ተናግረዋል።
አሁን ላይ በአዲስ አበባ 6 ሺህ 936 ዕድሮች እንደሚገኙ የአዲስ አበባ ዕድሮች ማኅበር ምክር ቤት መረጃ ያሳያል።