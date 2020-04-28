በጋምቤላ ክልል የጊኒ ዎርም በሽታ ማገርሸቱን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ

ጋምቤላ ሚያዚያ 20/2012 (ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የጊኒ ዎርም በሽታ ባለፉት ሁለት ዓመታት በሰው ላይ ሳይከሰት ቆይቶ የነበር ቢሆንም ሰሞኑን እንደገና ማገርሸቱን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ ካን ጋልዋክ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ላለፉት 27 ወራት በክልሉ የጊኒ ወርም በሽታ ሳይከሰት ቆይቶ የነበረ ቢሆንም ሰሞኑን እንደገና በወረርሽኝ መልክ ተከስቶ ሰባት ሰዎች ተይዘዋል።
በበሽታው ተይዘው የተገኙት ሰዎች በጎግ ወረዳ ጎግ ዲባች ቀበሌ በአንድ ንዑስ መንደር መሆኑንም ነው ቢሮ ኃላፊው የገለጹት።
ችግሩ ሊከሰት የቻለው የአካባቢው ማህበረሰብ አባላት አዲስ የእርሻ ቦታ ፍለጋ በመሔድ ንጽህናው ያልተጠበቀ ውሃ በመጠጣታቸው ምክንያት መሆኑን አስታውቀዋል።
በአሁኑ ወቅት በበሽታው የተያዙ ሰዎች በጤና ማዕከል ገብተው ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን ጠቁመው በንዑስ መንደሩ የሚገኙ ሃምሳ የሚጠጉ ነዋሪዎችን በማንሳትም ንጹህ ውሃ ወደሚገኝበት አካባቢ እንዲዛወሩ መደረጉን ገልጸዋል።
ባለፉት ዓመታት በሽታውን ለማጥፋት በተከናወኑት ስራዎች ከውሻ፣ ከዝንጀሮና ሌሎች እንስሳት በስተቀር በሰው ላይ ከሁለት ዓመት በላይ ሳይከሰት መቆየቱን ጠቁመዋል።
በሽታው በተለይም ከተወሰኑ ዓመታት ወዲህ ከሰው አልፎ በእንስሳት ላይ ጭምር መከሰቱ በሽታውን ለማጥፋት የሚከናወኑ ስራዎቸን ውስብስብና ረጅም ጊዜ እንዲወስዱ ማድረጉን ነው አቶ ካን የገለጹት።
“ቢሮው ከኢትየጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት፣ ካርተር ሴንተርና ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመሆን የተጀመረውን የማጥፋት ዘመቻ ዳር ለማድረስ ይሰራል” ብለዋል።
ከተጠቀሱት የጤና ሴክተሮች በተጨማሪ የእርሻና ተፈጥሮ፣ የእንስሳትና የዓሳ ሀብት ቢሮዎችና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን በማካተት የተጠናከረ የጥናት፣ የቅኝትና ክትትል ስራዎች እየተካሄደ መሆኑን የቢሮ ኃላፊው አስታውቀዋል።