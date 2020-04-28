ኢትዮጵያ በኮሮናቫይረስ ሳቢያ 40 ሚሊዮን ኩንታል የምርት ቅናሽ ያጋጥማታል

አዲስ አበባ ሚያዚያ 20/2012 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ሳቢያ በቀጣዩ ዓመት 40 ሚሊዮን ኩንታል የምርት ቅናሽ እንደሚያጋጥማት የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ የኮሮናቫይረስ በግብርና ምርት ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር ዝርዝር ግምገማ አካሂዷል።
የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ሳኒ ረዲ እንዳሉት፤ በጥናቱ መሰረት ኢትዮጵያ በቀጣይ ለማምረት ያቀደችው 379 ሚሊዮን ኩንታል ነበር።
ነገር ግን የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት በምርቱ ላይ የስምንት በመቶ የምርት ቅናሽ እንደሚያስከትል መተንበዩን ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስ መከሰት የሰዎችን እንቅስቃሴ የገደበ በመሆኑ በግብዓት አቅርቦት ስርጭት ሂደት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ጠቁመዋል።
እንደተባለው የስምንት በመቶ የምርት ጉድለት የሚያጋጥም ከሆነ እስከ 40 ሚሊዮን ኩንታል ጉድለት እንደሚከሰት ሚኒስትር ዴኤታው ተናግረዋል።
ኮሮናቫይረስ በአምራቹ ላይ የሚያስከትለውን ተጽእኖ ለማጥናት የተቋቋመው ባለብዙ ዘርፍ ግብረ ሃይል በቀጣይ የምርት ቅናሹን ለማካካስ የሚያስችሉ ስራዎችን ጠቁሟል።
ችግሩን ለመከላከል ቅድሚያ የግብርና ሙያተኞችና የአርሶ አደሮችን ጤና መጠበቅ የሚያስፈልግ በመሆኑ ግንዛቤ ከማስጨበጥ ጅመሮ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ የማቅረብ ተግባር እየተከናወነ እንደሆነ ተናግረዋል።
በደጋፊ የመስኖ ልማትና የተጀመሩ የስንዴ ማምረት ስራዎችን አጠናክሮ ለመቀጠል መታቀዱንም አቶ ሳኒ ተናግረዋል።
ለዚህም ስራ አንድ ቢሊዮን ዶላር ያስፈልጋል ነው ያሉት።
በአገሪቱ እስከ መጪው ዓመት ጥቅምት ወር የሚበቃ በቂ ምርት እንዳለ የገለጹት አቶ ሳኒ፤ ”በቀጣዩ በጀት ዓመት የሚደርሰውን ችግር ለመፍታት መስራት አለብን” ብለዋል።
ለግብይት ስርዓቱ ወቅታዊ የሆነ የገበያ ዋጋ መስጠት፣ በባለሃብቶች ተይዞ ወደ ምርት ያልገቡትን ተጠቅሞ ምርት ማምረት፣ በአሲዳማ አፈር ሳቢያ ወደ ምርት ያልገቡ መሬቶችን አክሞ ወደ ስራ ማስገባት ጉድለቱን ለመሙላት ከቀረቡ አማራጮች መካከል እንደሆኑ ተጠቁሟል።