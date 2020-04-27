በሌላ ሰው የባንክ ሂሳብ ደብተር 80 ሺህ ብር አውጥቶ የተገኘው ግለሰብ ተያዘ

አዳማ ሚያዝያ 19/2012 (ኢዜአ) በአዳማ ከተማ በሌላ ሰው የባንክ ሂሳብ ደብተር 80 ሺህ ብር ከባንክ አውጥቶ የተገኘው ግለሰብ እጅ ከፍንጅ መያዙን ፖሊስ አስታወቀ፡፡
የከተማው አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ባለሙያ ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ለኢዜአ እንደገለጹት ግለሰቡ የተያዘው ከኦሮሚያ ህብረት ሥራ ባንክ ‘ቶርበን አቦ’ ቅርንጫፍ ገንዘቡን እንዳወጣ ተደርሶበት ነው።
ግለሰቡ ዛሬ ጥዋት ሶስት ሰዓት ተኩል አካባቢ በጓደኛው የባንክ ሂሳብ ደብተር አጨብርብሮ 80 ሺህ ብር ካወጣ በኋላ እንደገና ተጨማሪ 40ሺህ ብር ለማውጣት ሲዘጋጅ እጅ ከፍንጅ መያዙን አስታውቀዋል።
ግለሰብ “ደብተሩ የጓደኛዬ ነው፤ አብረን እንድንጠቀም ተስማምተን ፈቅዶልኛል” በማለት የባንኩን ባለሙያዎች ለማታለል ቢሞክርም የኋላ የኋላ ደብተሩን ከጓደኛው እንደሰረቀ መናገሩን ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ አስረድተዋል።
በሌላ በኩል በአዳማ ከተማ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያን ሲያዘዋውሩ የተገኙ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ጨምረው ገልጸዋል።
ግለሰቦቹ ሲዘዋውሩ የተገኙት የጦር መሳሪያ “ፋል “እና “ሚንቶፍ” የተባሉ ሁለት ጠብመንጃዎች እንደሆኑ አመልክተው “ግለሰቦቹ በፖሊስ ምርመራ እየተደረገባቸው ነው” ብለዋል።
ህብረተሰቡ አጠራጣሪና ለህዝብ ደህንነት ስጋት የሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሙት በአካባቢው ለሚገኘው የፀጥታ አካላት በማሳወቅ የተለመደውን ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።