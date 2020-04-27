በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የተቀዛቀዘውን ቱሪዝም በፍጥነት እንዲያገግም ስትራቴጂ እየተዘጋጀ ነው

አዲስ አበባ ፤ሚያዚያ 19/2012 (ኢዜአ) በኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ መከሰት የተነሳ የተቀዛቀዘው የቱሪዝም ዘርፍ ፈጥኖ እንዲያንሰራራ የማገገሚያ ስትራቴጂያዊ ሰነድ እያዘጋጀ መሆኑን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ገለጸ።
የኮሮናቫይረስ ስርጭት በአለም አቀፍ ደረጃ ያሳደረው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና አካባቢያዊ ተጽእኖ ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል።
የዜጎች ከቦታ ቦታ የመንቀሳቀስ ሁኔታ የተገታ ከመሆኑ አንጻርም በተለይ በቱሪዝም ዘርፍ ላይም ከፍተኛ ጫና አሳድሯል።
በዚህም በኢትዮጵያም ችግሩን ለመቋቋምና የቱሪዝም ዘርፉ እንዲያገግም ለማስቻል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከቱሪዝም ኢትዮጵያ እና ከሆቴሎችና አስጎብኚ ድርጅቶች ማህበር ፌዴሬሽኖች ጋር በጋራ በመሆን አገር አቀፍ ስትራቴጂ ያዘጋጀ መሆኑን ገልጿል።
ሚኒስትሯ ዶክተር ሒሩት ካሳው እንደገለጹት፤ አገር አቀፍ የቱሪዝም ማገገሚያ ስትራቴጂው ነባር መዳረሻዎችንና መስህቦችን ማስተካከል የሚቻልበትን ሁኔታ እንዲሁም አዳዲስ የመዳረሻ ስፍራዎችን እንዴት መለየት ይቻላል የሚል ሃሳቦችን ያካተተ ነው።
በተለይም በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የተነሳ የተቀዛቀዘውን ቱሪዝም ችግሩ ካለፈ በኋላ ፈጥኖ እንዲያገግም የሚያስቸሉ ተግባራትን ከወዲሁ መከወን እንደሚገባ ገልጸዋል።
በሁሉም ክልሎች አዳዲስ እና ያልታወቁ የተፈጥሮና ባህላዊ የቱሪስት መስህቦችን የማዘጋጀት ስራም እንዲሰራ ለማድረግ የሚዘጋጀው የስትራተጂ ሰነድ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
የቱሪዝም ዘርፉ በአገሪቱ ኢኮኖሚ ላይም ዘላቂ የሆነ መሰረት እንዲኖረው የሚፈለግ በመሆኑ የተዘጋጀው ስትራቴጂ የተጋረጠውን ችግር መቋቋም ወሳኝ በመሆኑ እንደሆነ ዶክተር ሂሩት ገልጸዋል።
ስትራተጂው በመካከለኛና አነስተኛ ደረጃ ተደራጅተው የሚሰሩ የቱሪዝም ማህበረሰቦችን ተደግፈው እንዲቆዩ ለማስቻል እንደሚረዳም ጠቁመዋል።
በሚኒስቴሩ የአለም አቀፍ ቱሪዝም ማስፋፊያ ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ደርበው በበኩላቸው እንዳሉት፤ ዘርፉ የውጭ ምንዛሬ ከማስገኘቱም በላይ ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል የሚፈጥር ዘርፍ ነው።
በዚህም ዘርፉ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ወደነበረበት እንዲመለስ በማስቻል የሚተገበር መሆኑን አክለዋል።
የቱሪዝም ማገገሚያ ስትራቴጂው በክልሎች ከሚገኙ የባህልና ቱሪዝም ቢሮዎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ተደርጎበት አስፈላጊ ግብአቶችን አካቶ ወደ ተግባር እንደሚገባ ተገልጿል።
በታህሳስ ወር መጨረሻ ላይ የተከሰተው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ የከፋ የኢኮኖሚ ተጽዕኖ ያሳደረ ሲሆን የቱሪዝም ዘርፉም የዚህ ጉዳት ሰለባ ሆኗል።