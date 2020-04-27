‘መሪ ነን’ የሚሉ ሁሉ የመሪነት ሚናቸው የሚለካው በችግር ጊዜ ነው – ኦባንግ ሜቶ

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 19/2012( ኢዜአ) የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎችና አክቲቪስቶች የኮቪድ-19 ወረርሺኝን ለመከላከል መንግስት የሚያደረገውን ጥረት በመደገፍ የመሪነት ሚናቸውን መወጣት እንዳለባቸው የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ ተናገሩ
ኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርከት ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶችና አክቲቪስቶች (የሕብረተሰብ አንቂዎች) ሓሳባቸውን በነጻነት የሚያንሸራሽሩባት አገር ሆናለች።
በተለይ ኮቪድ-19 የዓለም ስጋት ከመሆኑ በፊት በየመገናኛ ብዙሃኑና በየአደባባዩ ከነዚሁ መካከል በርካቶቹ ‘ቆመንለታል’ ለሚሉት ሕዝብ ‘ድምጽ ነን’ ሲሉ ይደመጣሉ።
ይሁን እንጂ ድንገቴው ወረርሺኝ ኢትዮጵያ መግባቱ ከተረጋገጠ ጀምሮ የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎችና አክቲቪስቶች እምብዛም ወደ ሕዝብ እየቀረቡ አለመሆኑ ይነገራል።
የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የጋራ ንቅናቄ መስራችና የሰብዓዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ ይህ ነገር “ትንግርት” እንደሆነባቸው ይናገራሉ።
ከቫይረሱ በፊት በርከት ያሉ በብሔር የተደራጁ የፖለቲካ ድርጅቶች በስፋት ሲንቀሳቀሱ የነበረ ቢሆንም በዚህ ወቅት ግን የት እንዳሉ አይታወቅም ይላሉ።
መሪነት የሚታዬው በችግር ጊዜ ቢሆንም እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ግን ‘እንወክለዋለን’ ለሚሉት ሕዝብ ጋር እንኳን ሲቀርቡ አይታዩም ሲሉ ትዝብታቸውን ይናገራሉ።
ወቅቱ መንግስት መውቀሻ ሰዓት ሳይሆን ”እኛ ምን እየሰራን ነው” ብለው ራሳቸውን የሚጠይቁበት ወቅት መሆን አለበት ብለዋል ኦባንግ።
የፖለቲካ እንቅስቃሴ ሂደት ፍጻሜው ስልጣን ቢሆንም ስልጣን የሚገኘው ሕዝብ ሲኖር መሆኑን ተረድተው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ ሕዝቡን ለማዳን ሊረባረቡ ይገባል ነው ያሉት።
የፖለቲካ ድርጅቶች ግብ ውኃ፣ ምግብ፣ ትምህርት፣ መንገድና የጤና አገልግሎትን ለሕዝቦች በፍትሓዊነት ማድረስ ቢሆንም ቀዳሚው ትልቁ ትኩረት ሕዝብ እንዲኖር ለማድረግ መጣር መሆኑንም አስረድተዋል።
ድርጅቶቹ ለሚወክሉት ብሔር እንኳ ቢሆን ከበሽታው ጥንቃቄ እንዲያደርጉና ሌላ አንድ ሰው እንዲያግዙ ኦባንግ ሜቶ ተማጽኗቸውን ያቀርባሉ።
የፖለቲካ ፓርቲዎች ከዚህ በፊት የሚጠቀሙባቸውን መገናኛ ብዙሃኖች ለበጎ ነገር እንዲጠቀሙበትም ጥሪያቸውን ያቀርባሉ።
”ለመከፋፈል ሳይሆን ለመቀራረብ፣ ለክፉ ነገር ሳይሆን ለበጎ ነገር፣ ሕዝቦችን ለማስተባበርና ለመተባበር ተጠቀሙበት” ይላሉ የስብዓዊ መብት ተሟጋቹ።
በጥቅሉ ”እነዚህ ድርጅቶች የሚያስተላልፉት መልዕክት ሕዝብን የሚያድንና የሚያቀራርብ መሆን አለበት” ብለዋል።
በመሆኑም የሰው ልጆች የጋራ ጠላት የሆነውን ኮሮናቫይረስ ለመግታት አብሮ መቆም ያሻል ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ኦባንግ “ሰው ነኝ” የተባለው ዓለም አቀፍ የበጎ ፈቃደኞች ቡድን ሰብሳቢ በመሆን ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከያ የሚሆን የ”ጎ ፈንድ ሚ” (ኦንላይን) ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ጀምረዋል።
በመርሃ ግብሩ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ለመታደግ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል።