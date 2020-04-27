የኮሮና ቫይረስ በፍጥነት እየተሰራጨ ነው – ጥናት

አዲስ አበባ ፤ሚያዚያ 19/2012 (ኢዜአ) የኮሮና ቫይረስ ከሚታሰበው በላይ በፍጥነት እየተሰራጨ መሆኑን አንድ ጥናት አመለከተ።
አሜሪካ ውስጥ በቅርቡ በተደረገ ጥናት እንደታወቀው ቫይረሱ አስቀድሞ ከሚታሰበው ግምት በላይ በርካታ ሰዎችን እየያዘ ነው።
የሎስ አልሞስ ብሔራዊ ቤተ ሙከራ በ140 ሰዎች ላይ ያደረገው ጥናት ቫይረሱ በአንዴ ስድስት ሰዎችን እንደሚይዝ ተረጋግጧል።
ቫይረሱ ከዚህ ቀደም አንድ ሰው ያስተላልፍ የነበረው ከሦስት ላልበለጡ ሰዎች ላይ ነበር።
በዚህም ጥናቱ በቫይረሱ በአንድ ጊዜ የሚያዙ ሰዎችን ቁጥር በእጥፍ እንደሚበልጥም እንዳመለከተ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙኃን ዘገባ ያመለክታል።
ቫይረሱ ከአንድ ወር በፊት በዓለም ጤና ድርጅት ወረርሽኝ ተብሎ መሰየሙ ይታወቃል።
ላለፉት አራት ወራት ዓለም ባናጋው የቫይረሱ ወረርሽኝ ከሦስት ሚሊዮን ሰዎች ተይዘዋል።ከ200ሺህ በላይ ሰዎችም ሞተዋል።
አሜሪካ በቫይረሱ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባት አገር ስትሆን፤ጣልያን፣ስፔን፣ፈረንሳይና እንግሊዝም በወረርሸኙ ከ20ሺህ በላይ ሞት የተመዘገበባቸው አገሮች ሆነዋል።