በጋሞ ዞን በመሬት ናዳ የሁለት ሰዎች ህይወት አለፈ

አርባምንጭ፤ ሚያዝያ19/2012 (ኢዜአ) በጋሞ ዞን ገረሴና ጋጮባባ ወረዳዎች ትናንት በደረሰ የመሬት ናዳ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ማርቆስ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት አደጋው የደረሰው ትናንት ከሰዓት በኋላ በወረዳዎቹ የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ ነው።
በአደጋው ህይወታቸው ካለፈው ሌላ ከ300 በላይ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን ተናግረዋል።
በተጨማሪም 32 የቤት እንስሳት መሞታቸውንና የተፈናቃዮቹ ንብረትም መውደሙን አመልክተዋል።
እንደ አቶ ተስፋዬ ገለጻ ተፈናቃዮቹ በአካባቢው በሚገኙ ትምህርት ቤቶችና የኃይማኖት ተቋማት በጊዜያዊነት ተጠጥለዋል የተጠለሉ ሲሆን፤ የአካባቢው ማህበረሰብ የዕለት ደራሽ ምግብና አልባሳት ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑም ተገልጿል።
በመንግስት በኩልም አንድ ቡድን አስቸኳይ ድጋፍ ለማድረግ ወደ ስፍራው መንቀሳቀሱን አስረድተዋል።
በጋሞ ዞን ተራራማ አካባቢዎች በሚኖሩ የማህረሰብ ክፍሎች ላይ በተደጋጋሚ የናዳ አደጋ ሲከሰት በመቆየቱ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ጥናት እየተደረገ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ባለፈው ሳምንት በእነዚሁ ወረዳዎች በተከሰተ የመሬት ናዳ አደጋ የስምንት ሰዎች ህይወት ማለፉን ኢዜአ ዘግቦ ነበር፡፡