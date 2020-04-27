በአርባ ምንጭ የሚታየው መዘናጋት ስጋት አሳድሯል

አርባምንጭ (ኢዜአ) ሚያዚያ 19 /2012 በአርባምንጭ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት በሚፃረር መልኩ የሚታየው መዘናጋት ስጋት እንዳሳደረባቸው አስተያየታቸውን የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች ገለፁ ።
አቶ ባህሩ ዘማች የተባሉ የከተማው ነዋሪ በሰጡት አስተያየት ቫይረሱ በዋናነት በንክኪና በትንፋሽ የሚተላለፍ መሆኑን ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ትምህርታዊ ቅስቀሳዎች እየተደረጉ ቢሆንም በአፈፃፀሙ ላይ ግን ክፍተቶች ጎልተው ይታያሉ ብለዋል ።
የመንግስትና የኃይማኖት ተቋማት እንዲሁም በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች የድምፅ ማጉያ መሣሪያዎችን በመጠቀም በቫይረሱ አስከፊነትና የመከላከያ መንገዶች ላይ ያተኮረ በተደጋጋሚ ጊዜ ይሰጣል ።
ነገር ግን በገበያና አገልግሎት መስጫ ስፍራዎች ላይ አሁንም ቁጥራቸው በርካታ ሰዎች በአንድ ቦታ ታጭቀው የሚታዩበት ሁኔታ እንዳለ ገልፀዋል ።
መዘናጋቱ ተገቢ ያልሆነ ኪሳራ እንዳያስከትል የተጠናከረ የክትትልና የቁጥጥር ስራ ያስፈልጋል ብለዋል ።
የአርባ ምንጭ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህር ፍሬው ደለለኝ በበኩላቸው በከተማው በሽታውን ለመከላከል የሚረዱ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ፣ የንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘርና የእጅ መታጠቢያ የመሳሰሉት አቅርቦቶች ተደራሽ እየተደረገ ነው ።
ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው ሆቴሎች፣ መናኸሪያና አንዳንድ የኃይማኖት ተቋማት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እያከበሩት አይደለም ብለዋል ።
በግድየለሽ ግለሰዎች ምክንያት የሚታየው መዘናጋት የመከላከል ስራው ዋጋ እንዳያሳጣውና ቫይረሱ እንዳይስፋፋ ስጋት እንዳላቸው በመግለፅ የሚመለከተው አካል የእርምት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል ።
የአርባ ምንጭ ከተማ ከንቲባና የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ግብረ ሀይል ሰብሳቢ አቶ ሰብስቤ ቡናቤ ስለጉዳዩ ተጠይቀው እንዳሉት የኮሮና ቫይረስን አስቀድሞ ለመከላከል የተለያዩ ተግባራት እይተከናወኑ ይገኛሉ።
ቫይረሱ በንክኪ የመተላለፍ ዕድሉ ከፍተኛ በመሆኑ በገበያ፣ በመናኸሪያና በርካታ ሰዎች በሚሰባሰብባቸው አገልግሎት መስጫ ተቋማት ርቀታቸውን ጠብቀው እንደንቀሳቀሱ እየተደረገ ሲሆን በየስፍራው ውሃና ሳሙና በማስቀመጥ ህብረተሰቡ እጁን እንዲታጠብ አማራጮች ቀርበዋል ።
በአንዳንድ ስፍራዎች የሰዎች መዘናጋትና ችልተኝነት እንደሚታይና ለዘመናት የቆየውን ማህበራዊ ግንኙነት በፍጥነት ለመቀየር አስቸጋሪ እንዳደረገው ከንቲባው ተናግረዋል ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሚገባ ተግባር ላይ እንዲውል በማድረግ መዘናጋትና ቸልተኝነቱን ለማስቀረት የተቀናጀ ስራ እንደሚካሔድ ከንቲባው ተናግረዋል ።
የከተማው ሰላምና ፀጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሻምበል መስፍን አንዳርጌ በበኩላቸው ወረርሽኙን ለመከላከል ክልከላዎችና ድንጋጌዎች በክልልና በሀገር አቅፍ ደረጃ መውጣታቸውን ገልፀው አዋጁን በሚተላለፉ ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልፀዋል ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተላልፈው የተገኙ 22 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጎ ጉዳያቸው በህግ እየታየ መሆኑን ጠቁመዋል ።