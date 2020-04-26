በድሬዳዋ ትምህርት በሬድዮ መሰራጨት ጀመረ

ድሬዳዋ ፣ሚያዚያ 18/2012 ( ኢዜአ) የድሬዳዋ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ከብዙሃን መገናኛ ኢንተርፕራይዝ ጋር በመተባበር ትምህርት በሬድዮ ማሰራጨት መጀመሩን ገለጸ።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከተወሰዱ እርምጃዎች መካከል ትምህርት ቤቶችን በመዝጋት ተማሪዎች በቤት እንዲሆኑ የተደረገው ተጠቃሽ ነው፡፡
የትምህርት ቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሀመድ ለኢዜአ እንደተናገሩት ከድሬዳዋ መገናኛ ብዙሃን ጋር በመተባበር ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉት ከ31 ሺህ በላይ ተማሪዎች ትምህርት በድሬ ኤፍ ኤም ሬድዮ ጣቢያ ማሰራጨት ተጀምሯል፡፡
ትምህርቱ በቀን ለሶስት ሰዓታት በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ እና ሶማልኛ ቋንቋዎች በመተላለፍ ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
“ከአንደኛ እስክ አራተኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ለማሰራጨት እየተሰራ ይገኛል ” ያሉት ኃላፊዋ ከግል ትምህርት ቤቶች ጋር በመነጋገር ትምህርትን በቴክኖሎጂ በተደገፈ መንገድ የሚሰጡበት አቅጣጫ ተቀምጦ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ጠቅሰዋል፡፡
“በተለይ ብሔራዊ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች ከመምህራኖቻቸው ጋር ፈተናዎች የሚለዋወጡበትና የሚሰሩበት መንገድ ተመቻችቷል “ብለዋል፡፡
እንደ ወይዘሮ ሙሉካ ገለጻ እነዚህ ጥረቶች በሙሉ መደበኛ የመማር ማስተማሩን ተግባር የሚተኩ ባይሆንም የወረርሽኙ ዘመን አልፎ ትምህርት ሲጀመር ተማሪዎች ለትምህርቱ አዲስ እንዳይሆኑ ያደርጋል፡፡
የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ኢንተርፕራይዝ ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱልሰላም መይደኔ በበኩላቸው” የሬድዮና የቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ኮሮናን ለመከላከል ዋና ርዕሰ-ጉዳይ አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ “ብለዋል፡፡
ስራ አስኪያጁ እንዳሉት በቤት ለሚገኙ ተማሪዎች ሬድዮ ጣቢያው ከቀኑ 9 እስከ 12 ሰዓታት ትምህርት ማሰራጭት ጀምሯል፡፡
“ያለፉት አምስት ቀናት ስርጭቱን በመገምገም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በተሻለ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል” ብለዋል፡፡
ስርጭቱ የተማሪዎች ጭንቀት የሚያቃልልና ውስን እውቀትን የሚያስጨብጣቸው መሆኑን የገለጹት ደግሞ የድሬዳዋ ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት መምህርት መርሻዬ ባዩ ናቸው።
“ወላጆች ያለመሰሰልቸት ለልጆቻቸው በስነ-አእምሮ ጠንካራ እንዲሆኑ በትምህርታቸው ሊደግፏቸው ይገባል “ብለዋል፡፡
የቤተናታል ትምህርት ቤት የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ዮሃና ገዛኻኝ በሰጠችው አስተያየት “የተጀመረው የሬዲዮ ትምህርት ጥሩና ተማሪውን ወደ ትምህርቱ አእምሮውን እንዲሰበስብ ያግዛል” ብላለች፡፡
የስርጭቱ ጊዜ ቢሰፋ ጥሩ መሆኑንም ጠቁማለች፡፡