ለጎርፍ ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው በድሬዳዋ የጎርፍ ተጎጂዎች ጠየቁ

ድሬዳዋ ፣ሚያዚያ 18/2012 (ኢዜአ) የድሬዳዋ አስተዳደር ጎርፍ እያስከተለባቸው ላለው ችግር ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው በጎርፍ ጉዳት የደረሰባቸው ነዋሪዎች ጠየቁ።
አስተዳደሩ በበኩሉ ችግሩን ለመፍታት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ አስታውቋል።
በአስተዳደሩ የገንደ ቦዬ አካባቢ ነዋሪ አቶ መሀመድ አልከድር ለኢዜአ እንደተናገሩት ቤታቸው ሙሉ በሙሉ በጎርፍ በመጥለቅለቁ ልጃቸውን ትከሻቸው ላይ በማድረግ ማዳን ችለዋል።
“አስተዳደሩ ጎርፉ መውረጃን የከለከሉት ህገ-ወጦች መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል “ብለዋል፡፡
ለዓመታት ያፈሩትን ሃብትና ንብረት እንደወደመባቸው የገለፁት ደግሞ አቶ ዮሴፍ አስፋው ናቸው፡፡
አስተዳደሩ ጎርፍ ለሚያደርሰው ጉዳት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጣቸው የጠየቁት አቶ ዮሴፍ “አመራሩ እቤታቸው መጥቶ ስለጠየቀንና ስላጽናናን አመሰግናለሁ” ብለዋል፡፡
የግንፍሌ አካባቢ ነዋሪ ወይዘሮ አበባየሁ ጥላሁን በበኩላቸው ባለፉት ዓመታት ጎርፍ አካባቢውን ነክቶ እንደማያውቅ ገልጸው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተሰሩ ህገ-ወጥ ግንባታዎች ጎርፉን መሄጃ እንዳሳጣው ተናግረዋል።፡
ሌላው ነዋሪ አቶ አዲል ሰይድ በሰጡት አስተያየት ወጣቶች ተባብረው ህጻናትና እናቶችን ጣሪያ በመስቀል ከጎርፉ ማዳናቸው ገልጸዋል።
በአስተዳደሩ በኩል ለጎርፉ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥም ጠይቀዋል፡፡
የሣቢያን መስቀለኛ ነዋሪ ወጣት ሳሙኤል መሃሪ ከሌሎች ወጣቶች ጋር ተረባርበው በጎርፉ ከፈራረሰ ቤታቸው ውስጥ የነበሩ ባልና ሚስት ማዳን እንደቻሉ ተናግረዋል።
መሰል ችግሮች ዳግም እንዳይፈጠሩ ነዋሪውና አስተዳደሩ በመመካከር ለጎርፉ ዘላቂ መፍትሄ መስጠት እንዳለባቸውም አስተያየቱን ሰጥቷል፡፡
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ፣ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር የተመራው የካቢኔ አባላትና የአስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮች ጎርፉ ጉዳት ባደረሰባቸው አካባቢዎች ተዘዋውረው ተጎጂዎችን አጽናንተዋል።
ችግሩን ለመፍታት አስተዳደሩ በቁርጠኝነት እንደሚሰራም አስታውቀዋል፡፡
አቶ ከድር ጁሃር “የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ርብርብ እየተደረገ ባለበት ወቅት ጎርፍ ቢፈጠርም ለመፍትሄው የተቀናጀ ጥረት ይደረጋል” ብለዋል ፡፡
በጎርፍ መውረጃዎች ላይ ለተገነቡት ህገ-ወጥ ቤቶች በፍጥነት እልባት እንደሚሰጥ ገልጸው የጎርፍ መከላከያዎች የመጠገንና የማስተካከል ስራዎች እንደሚጠናከሩ ተናግረዋል፡፡
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የፌደራል መንግስት ድጋፍ እንደሚያስፈልግም አመልክተዋል፡፡
የአስተዳደሩ አደጋ ስጋት ቅነሳ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀርቢ ቡህ በበኩላቸው “ኮሚቴ ተዋቅሮ የደረሰውን ጉዳት በማጥራት ለተጎጂዎች ጊዜያዊና ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት የተቀናጀ ጥረት ይደረጋል” ብለዋል፡፡
አመራሮቹ በቀጣይም ተጨማሪ የጎርፍ ክስተት ሊያጋጥም ስለሚችል ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በድሬዳዋ አስተዳደር ከትላንት በስቲያ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን በወቅቱ ተገልጿል።