ሀገር አቋራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት ፈረቃ ኮሮናን ለመከላከል ጠቀሜታ አለው

ሚያዚያ 18/2012 (ኢዜአ) ሀገር አቋራጭ የትራንስፖርት አገልግሎት በፈረቃ መሆኑ ኮሮናን ለመከላከል ፋይዳው የጎላ ነው ሲሉ ተገልጋዮችና የትራንስፖርት ማህበራት ገለጹ፡፡
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም በወጣዉ ድንጋጌ የሚኒስትሮች ኮሚቴ የትራንስፖርት ዘርፍ አፈፃጸም መመሪያ አውጥቶ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል።
ከሳለፍነው ሳመንት ወዲህ ደግሞ አገር አቋራጭ ተሸከርካሪዎች ከመጫን አቅማቸው በግማሽ ቀንስው አገልግሎት እንዲሰጡ መመሪያ ወጥቶ ወደ ስራ ተሰማርተዋል፡፡
መንገደኞችም ጉዞ ለሚያደርጉበት አካባቢ በወጣው ፈረቃ መሰረት ቀድመው ትኬት መቁረት ሳይጠበቅባቸው በጠዋት ተገኝተው ይጓዛሉ፡፡
ኢዜአ በፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ስር በሚገኘው የአዲስ ከተማ አገር አቋራጭ መናህሪያ ተገኝቶ አዲሱ የትራንስፖርት አገልገሎት ቫይረሱን ከመከላከል አንጻር ያለውን አስተዋጽኦ በተመለከተ ተጓዦችንና የተሸከርካሪዎች ማህበራትን አነጋግሯል፡፡
አዲሱ የትራንስፖርት አገልግሎት በጉዞ ወቅት የሚኖረውን ጥግግት በመቀነስ በተጓዦች ዘንድ የሚኖረውን ለቫይረሱ የመጋለጥ እድል ይቀንሳል ያለችው ደብረ ማርቆስ ለመጓዝ ወረፋ ስትጠብቅ የነበረችው ወጣት ቡርትኳን አባተ ናት፡፡
ተጓዦች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ከማድረግ በተጨማሪ ወደ መኪና ውስጥ ከመግባታቸው በፊት እጃቸውን በሳኒታይዘርና አልኮል ሲጸዱ መመልከቷን ተናግራለች፡፡
እንደ ቡርትኳን ገለጻ በመናሐሪያው ውስጥ ያለው መስተንግዶና ግንዛቤ የማስጨበጥ ተግባር መልካም ቢሆንም በተጓዦች በኩል አካለዊ ርቀትን ጠብቆ ራስን ከቫይረሱ የመከላከሉ ንቃቱ አነስተኛ ነው፡፡
በአካባቢው በሰዎች መብዘት ምከንያት የተወሰነ የመጨናነቅ ሁኔታ ተከስቶ የነበረ ቢሆንም የጸጥታ አስከባሪዎችና አስተባባሪዎች ተጓዦች ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲጓዙና ከማድግ ባለፈ ለአቅመ ደካሞችና ህጻናትን ለያዙ ቅድሚያ በመስጠት ትብብር መደረጉን ተናግራለች፡፡
ከዚህ ጎን ለጎን በተደጋጋሚ ጊዜ በድምጽ ማጉያ አማካኝነት ቫይረሱን የተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶች ሲቀርቡ እንደነበረ ነው የተናገረችው፡፡
ችግሩ አገራዊ በመሆኑና ጉዳቱም የሁሉም በመሆኑ ገቢ ከማግኘት ጎን ለጎን የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል ተሳፋሪዎችን በግማሽ ለመጫን ማሰማራታቸውን የገለጹት ደግሞ የአገር አቋራጭ ትራንስፖርት ማህበራት ናቸው፡፡
ችግር አገራዊ ጉዳይ በመሆኑ ማህበራቸውም ቫይረሱን ለመከላከል የወጣውን መመሪያ በመከተል ህበረተሰቡን እያገለገሉ እንደሚገኝ የገለጸው የዘመን አገር አቋራጭ ትራንስፖርት ማህበር ኦፕሬሽን ሃላፊ አቶ ትወልደ ገረመው ነው፡፡
በነሱ ማህበር ውስጥ ለቫይረሱ ተገላጭ ለሆኑትና ከሰው ጋር ንክኪ ለሚኖራቸው ባለሙያዎች የፊት ጭንብልና ጓንት እንደሚጠቀሙ የገለጸው ሃላፊው ፤ለተጓዦችም የግንዛቤ ማስጨበጫ መልዕክቶችን እየሰጡ እንደሚገኙ ተናግረዋል፡፡
በቀን ለጉዞ የሚወጡት ተሽከርካሪዎች ቁጥር ውስን በመሆኑ ካለው የጉዞ ፍላጎት አንጻር ተሳፋሪዎች ወረፋ ሳይደርሳቸው እንደሚመለሱ ጠቁመዋል፡፡
የፍቅር አገር አቋራጭ ትራንስፖርት ማህበር የቦርድ አባል ሄኖክ ጎሳዬ በበኩሉ ተሸከርካሪዎች ከመጫን አቅማቸው በግማሽ መጫናቸው በትራንስፖርት ዘርፉ የሚኖረውን መጨናነቅ በመግታት የቫይረሱን ስርጭት ይቀንሳል የሚል ግምት አላቸው ፡፡
መንገደኞች እስኪሳፈሩ ድረስ ግን በአካባቢው መጨናነቆች ስለሚታዩ በተቻለ መጠን ሰው ፈጠን ብሎ የሚሳፈርበት ሁኔታ መመቻቸት እንዳለበት አስረድተዋል፡፡
ታሪፍ ያልወጣላቸውን መስመሮች እንዲወጣለቸው በማድረግ እና የክፍያ ማሻሻያዎች በመከለስ በየማህበራቱ ያሉት መኪኖች በቀጥታ ወደ ስራ በማስገባት በትራንስፖርቱ ዘርፍ የሚስተዋለውን ወቅታዊ ችግር ማቃለል እንደሚቻልም ነው የጠቆሙት፡፡
በፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የአዲስ ከተማ አገር አቋራጭ መናህሪያ ኃላፊ አቶ ደረጄ ሞገስ በበኩላቸው በፌደራል ትራንስፖርት መነሐሪያዎች በኩል ለሚጓዙ ሰዎች ቫይረሱን ከመለከላከል የሙቀት ልየታና የሳኒታይዘር አቅርቦት እንዲሁም በመኪኖቹ ላይ የኬሚካል ርጭት በመካሄድ ላይ ነው፡፡
በሌላ በኩል ጊዜው የበዓል ሰሞን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በመናሓሪያው ላይ የተጓዦች መጨመር ምክንያት የነበረው የመተፋፈግ ሁኔታ ቫይረሱን ለመከላከል ለሚከናወኑ ተግባራት መሰናክል ሆኖ ነበር፡፡
የሙቀት ልየታ መሳሪያዎችንና ለቅድመ መከላከል ስራ የሚሆኑ አቅርቦቶችን ቁጥር በመጨመር በሽታዌኔ ለመከላከል አንደሚሰሩ ተናግረዋል፡፡
አሁን የተቀመጠተው የታሪፍ መመሪያ መጠን የህብረተሰቡን አቅም ያገናዘበ ከመሆኑ በተጨማሪ የበዓልሰሞን መጨናነቁ ሲቀንስ የተሸከርካሪዎች አቅርቦትና የተጓዦች ፍላጎት እንደሚመጣጠን ተስፋ እንደሚያደርጉ ሃለፊው ተናግረዋል ፡፡