የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከ2 ሺህ በላይ የውሃ ፓምፖችን ለአርሶ አደሮች አስረከበ

አዲስ አበባ፤ ሚያዚያ 17/2012 (ኢዜአ) የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የአርሶ አደሩን ምርታማነት ለማሳደግ 2 ሺህ 160 የውሃ ፓምፖችን ለአርሶ አደሮች በብድር መልክ ማስረከቡን አስታወቀ።
የክልሉ መንግስት አርሶ አደሩ ከዝናብ ጠባቂነት ተላቆ በመስኖ ልማት ሥራ እንዲሰማራና ውጤታማ እንዲሆን የተለያዩ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን እያስገነባ ይገኛል።
በዚህም የግብርና ምርታማነት እንዲጨምር የክልሉ መንግስት 2ሺህ 160 የውሃ ፓምፖችን ለአርሶ አደሮች በመስኖ ልማት ማህበራት በኩል በብድር መልክ ማስተላለፉ ገልጿል።
የተላለፉት የው ፓምፖቹ በሰከንድ 16 ሊትር የመርጨት አቅም ያላቸው ሲሆኑ እያንዳንዱ ፓምፕ ከ10 እስከ 16 ሄክታር መሬት የመሸፈን አቅም አለው።
የውሃ ፓምፖቹ አርሶ አደሩ ከዝናብ ጥገኝነት ተላቆ በዓመት ሁለት ጊዜና ከዚያ በላይ በማምረት ምርታማነቱን እንዲያሳድግ ታሳቢ ተደርጎ የተላለፉና በጠቅላለው ከ21 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ማልማት የሚችሉ ናቸው ።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በዚሁ ወቅት እንደገለጹት፣ የክልሉ መንግስት የህብረተሰቡን ችግር በሚፈቱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እየሰራ ነው።
“ምርታማነትን በፍጥነት በማሳደግ ህዝባችንን ከድህነት ለማውጣት ጠንክረን መስራት አለብን” ሲሉም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል።
“በገጠር ፋይናንስን ተደራሽ ማድረግ እንዲቻል ለአርሶ አደሩ የብድር ሁኔታዎች እንዲመቻች ማድረግ ይገባል” ያሉት ፕሬዚዳንቱ፣ የግብርና ሜካናይዜሽንን ከማስፋት ባለፈ አርሶ አደሩ ያለውን ሀብት በማቀናጀት ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሰማራ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
“ቀደም ሲል ከተማውን ማዕከል ያደረጉ የልማት ሥራዎችን ወደ ገጠር በማስፋፋትም አርሶ አደሩ የአገር ውስጥና የውጭ ገበያ ተጠቃሚ እንዲሆን በትኩረት መስራት ይገባልም” ብለዋል።
ፓምፖቹ ለአርሶ አደሮች እንዲሰራጩ የተደረጉት በክልሉ ካቢኔ ውሳኔ መሰረት መሆኑንም ፕሬዚዳንቱ ጨምረው ገልጸዋል።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ በበኩላቸው “ፓምፖችን የማቅረብ ሥራው በግብናው ዘርፍ ለተያዘው ዕቅድ መሳካትና የአርሶ አደሩን እና አርብቶ አደሩን ህይወት ለማሻሻል እየተደረገ ያለው ጥረት አካል ነው” ብለዋል።