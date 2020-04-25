በማእከላዊ ጎንደር ዞን የኮሮና ቫይረስ አሰሳና ቅኝት ስራ ተጀመረ

ጎንደር፤ ሚያዚያ 17/2012 (ኢዜአ)በማእከላዊ ጎንደር ዞን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ከ500 ሺህ በላይ አባወራዎችን ተደራሽ የሚያደርግ የቤት ለቤት አሰሳና ቅኝት ስራ መጀመሩን የዞኑ ጤና መምሪያ አስታወቀ፡፡
በመምሪያው የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ አስተባባሪ አቶ መሳፍንት ፍቃዱ ለኢዜአ እንደተናገሩት የአሰሳና የቅኝት ስራው የሚከናወነው በ15 ወረዳዎች በሚገኙ ከ400 በላይ የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች ላይ ነው፡፡
በዛሬው እለትም በጠገዴ፣ በታች አርማጭሆ፣ በጎንደር ዙሪያና በጭልጋ ወረዳዎች የቤት ለቤት አሰሳና ቅኝት ስራ መጀመሩን ገልጸው፤ በቀጣዮቹ ሁለት ቀናትም በቀሪዎቹ 11 ወረዳዎች የቤት ለቤት አሰሳና ቅኝት ስራው ሙሉ በሙሉ ይጀመራል ብለዋል፡፡
ለተከታታይ ሁለት ሳምንታት በሚቆየው የቤት ለቤት አሰሳና ቅኝት ስራ የሰለጠኑ የጤና ባለሙያዎች፤ በጎ ፈቃደኞችና የጸጥታ አካላት መርሃ ግብሩን ለማስፈጸም መመደባቸውን ጠቁመዋል፡፡
ቤት ለቤት በሚካሄደው የአሰሳና ቅኝት ስራ ለአባወራዎችና ቤተሰቦቻቸው የሰውነት ሙቀት የመለካት ስራ እንደሚከናወንም አመልክተዋል፡፡
ጉንፋንና መሰል የበሽታ ምልክት ያለባቸው የቤተሰብ አባላት ምዝገባ የሚከናወን ሲሆን ኒሞኒያና የሳል በሽታ የሚስተዋልባቸው ሰዎችም ወደ ለይቶ ማቆያ እንደሚላኩ ተናግረዋል፡፡
ለአሰሳና ቅኝት ስራው ከ25 በላይ የሰውነት ሙቀት መለኪያ መሳሪያዎች የተዘጋጁ ሲሆን ተጨማሪ ሙቀት መለኪያ መሳሪዎችም በቅርቡ ተገዝተው እንደሚሰራጩ ገልጸዋል፡፡
በአሰሳና ቅኝት ስራው የበሽታው ምልክቶች የሚታይባቸው ግለሰቦች በወረዳዎቹ በተቋቋሙ 15 የለይቶ ማቆያ ማእከላት ገብተው የጤና ምርመራና ክትትል ይደረግላቸዋል ብለዋል፡፡
የታች አርማጭሆ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ወርቅነህ ታከለ በበኩላቸው በሳንጃ ከተማ መግቢያና መውጫ ኬላዎች ላይ በዛሬው እለት የሰውነት ሙቀት መለካት ስራ መጀመሩን ተናግረዋል፡፡
ከነገ ጀምሮም የቤት ለቤት አሰሳና ቅኝት ስራ እንደሚካሄድ ጠቁመው፤ በወረዳው ዋና ከተማ በሳንጃ ጤና ጣቢያ የህሙማን ለይቶ ማቆያ ማእከል መቋቋሙንም አስታውቀዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት ስኬታማ ለማድረግ ህብረተሰቡ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት የድርሻውን እንዲወጣ አስተባባሪው ጥሪ አቅርበዋል፡፡