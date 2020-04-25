በአዲስ አበባ ከ460 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ መሬት ያለአግባብ አጥረው የተገኙ ግለሰቦች ጉዳይ እየተጣራ ነው

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 17/2012( ኢዜአ) የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከ460 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ የመንግስትንና የህዝብን መሬት ያለአግባብ አጥረው የተገኙ ግለሰቦችን ጉዳይ እያጣራ መሆኑን አስታወቀ፡፡
በዚህ ድርጊት አንድ ግለሰብ ብቻ በህገ-ወጥ መንገድ 60 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ በምርመራ መረጋገጡ ተገልጿል፡፡
ኮሚሽኑ ይፋ እንዳደረገው በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 በተለምዶ መስታወት ፋብሪካ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ አንድ ግለሰብ የአርሶ አደሮችን፣ ለተቋማት ተከልለው የተቀመጡና በመሬት ባንክ የሚገኙ በጥቅሉ 460 ሺህ ካሬ ሜትር ወይም 46 ሄክታር መሬት በህገ-ወጥ መንገድ አጥሮ ማስቀመጡ ታውቋል።
በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የወንጀልና ትራፊክ አደጋ ምርመራ ዘርፍ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ ዳይሬክተር ኮማንደር ግርማ ተሰማ እንዳሉት አንዱ ተጠርጣሪ ብቻ በዚሁ ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ሰብስቧል።
“በወንጀሉ የተጠረጠረው ግለሰብ መሬቱን አጥሮ ከማስቀመጡ ባሻገር አርሶ አደሮችን የአክሲዮን ተጠቃሚ ትሆናላችሁ በማለት እንዲሁም በውጪ ከሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊያን በሪል ስቴት ስም መኖሪያ ቤት እገነባለሁ ብሎ 60 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡ ተደርሶበታል” ብለዋል።
ተጠርጣሪው ግለሰብ በአሁኑ ወቅት በፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆበት በማረሚያ ቤት እንደሚገኝና የህግ አግባብ በመከተል ንብረቶቹ በፍርድ ቤት መታገዳቸውን ኮማንደር ግርማ ተናግረዋል፡፡
የክፍለ ከተማው አስተዳደር የዐቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ደጀኔ በበኩላቸው ግለሰቡ ከአዲስ አበባ የልማት ተነሺ አርሶ አደሮችን በማታለል በያዘው 46 ሄክታር ቦታ ላይ ግንባታ ሲያከናውንና መሬቱን ሸንሽኖ ሲያከራይ ተገኝቶ ከህገ-ወጥ ተግባሩ እንዲታቀብ ቢገለፅለትም ፈቃደኛ እንዳልሆነ ገልፀዋል፡፡
በንፋስስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የወረዳ 1 ጀሞ እና አካባቢው አስተዳደር ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ አዳነ ፊጣ እንዳሉት ተጠርጣሪው ግለሰብ በአርሶ አደሮቹ ስም በመነገድ መሬት በህገ-ወጥ መንገድ ሲጠቀም መቆየቱን ገልጸዋል።
ግለሰቡ መሬቱን መጠቀም የሚያስችል ምንም ዓይነት ሰነድ እንደሌለውም አስረድተዋል፡፡
በተመሳሳይ የወንጀል ድርጊት ሌላኛው ግለሰብ ከክፍለ ከተማው መሬት ማኔጅመንት አንዳንድ ሠራተኞች እና ህገ ወጥ ደላሎች ጋር በመመሳጠር ወንጀል መፈፀሙን ኮማንደር ግርማ ጠቅሰዋል።
ተጠርጣሪው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ፣ 11 እና 12 እያንዳንዳቸው 500 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው 15 ቦታዎችን ሀሰተኛ የመሬት ባለቤት ማረጋጋጫ ካርታ በማዘጋጀት 7 ሺህ 500 ካሬ ሜትር ቦታ በህገ-ወጥ መንገድ ወደ ግሉ ማዞሩም በምርመራ ተረጋግጧል ነው ያሉት።
ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ በህገ-ወጥ መንገድ የተዘጋጁ ልዩ ልዩ ሰነዶች በኤግዚቢትነት መያዛቸውንም ኮማንደሩ አስረድተዋል፡፡
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ወንጀሉን እያጣራ መሆኑም ታውቋል።
እንደ ኮማንደር ግርማ ገለጻ ምርመራውን በማስፋት በዚህ ህገ- ወጥ ድርጊት ላይ ተሳትፎ ያላቸው የመንግስት ሠራተኞችም ሆኑ ሌሎች ግለሰቦችን ህግ ፊት ለማቅረብ ምርመራው ተጠናክሮ ቀጥሏል።
በዚህ ወንጀል ምክንያት መንግስት ከ22 ነጥብ 3 ሚሊዮን ብር በላይ ማጣቱም ተረጋግጧል።