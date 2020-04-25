በወላይታ ዞን የቦዶቲ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተመረቀ

ሶዶ፤ ሚያዝያ 17/2012 (ኢዜአ) የጤና ተቋማትን ተደራሽ በማድረግ የህብረተሰቡን የጤና መሰረተ ልማት ፍላጎት ለማርካት በወላይታ ዞን ቦዲቲ ከተማ የተገነባው የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በዛሬው ዕለት ተመርቆ ሥራ መጀመሩን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ገልጸዋል።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዳገቶ ኩምቤ በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ እንዳሉት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣውን የህዝቡን የመሰረተ ልማት ጥያቄ ለመመለስ መንግስት የጤና፣ የትምህርትና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ተቋማትና የመንገድ መሰረተ ልማትን ለማስፋፋት እየሰራ ይገኛል።
በዞኑ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ባለባቸው ወረዳዎች የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችን በመገንባት አገልግሎቱን ተደራሽ ለማድረግ እያከናወነ ካለው ተግባር ጎን ለጎን በሽታ ከመከሰቱ በፊት አስቀድሞ የመከላከል ስራ እያከናወነ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
ሆስፒታሉን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የህክምና ባለሙያዎችን ከማደራጀት ጀምሮ ዘመናዊ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችንና የመድኃኒት አቅርቦት ለማሟላት ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል ።
በኢትዮጵያ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንዳይስፋፋ አስቀድሞ ለመከላከል መንግስት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ከማከናወን ባለፈ የህክምና መስጫና ለይቶ ማቆያ ማዕከላትን እያቋቋመ እንደሚገኝም ተናግረዋል።
ዛሬ የተመረቀው የቦዲቲ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የኮሮና ቫይረስ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ተጨማሪ አቅም ይፈጥራል የሚል ተስፋ ማሳደሩንም ዋና አስተዳዳሪው ገልፀዋል ።
የቦዲቲ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በዞኑ ያሉት የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችን ወደ አምስት ከፍ እንደሚያደርገው የከተማው ከንቲባ አቶ ፀጋዬ ሳሙኤል ተናግረዋል፡፡
የሆስፒታሉ ግንባታ ከተጀመረ ሰባት ዓመታትን በማስቆጠሩ በብዙዎች ዘንድ አነጋጋሪ ሆኖ መቆየቱን የሚናገሩት ከንቲባው ችግሩን ለመቅረፍ በተደረገው ከፍተኛ ጥረት ግንባታውን ማጠናቀቅ መቻሉን ጠቁመዋል።
ሆስፒታሉ የዳሞት ፑላሳ ወረዳን ጨምሮ የዳሞት ጋሌና የቦዲቲ ከተማ አስተዳደር ወረርሽኙ ቢከሰት ያለስጋት የህክምና አገልግሎት ለመስጠት ይረዳልም ብለዋል፡፡
የህክምና አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የጤና ባለሙያዎችን የማሟላት ስራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ከንቲባው፤
እስከ አሁን ባለው የግንባታ ሂደት ከ 50 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል ብለዋል።
ሆስፒታሉን በጉጉት ሲጠብቁ እንደነበር የገለፁት የከተማው ነዋሪ አቶ ደመቀ መና በበኩላቸው ከዚህ ቀደም ህክምና ለማግኘት ወደ ሶዶና ሌሎች አካባቢዎች ያደርጉት የነበረን ጉዞ፣ እንግልትና አላስፈላጊ ወጪ እንደሚያስቀርላቸው አስረድተዋል ።