ፋብሪካው የሰራተኞቹን ጤንነት በመጠበቅ የማምረት ስራው አጠናክሮ ቀጥሏል

መቀሌ፤ሚያዚያ 17/2012(ኢዜአ ) በመቀሌ የሚገኘው ማ ጋርመንት የጨርቃጨርቅና አልባሳት ፋብሪካ መላው ሰራተኞቹንና ቤተሰቦቻቸውን ከኮሮና ቫይረስ በመከላከል መደበኛውን የማምረት ስራ አጠናክሮ መቀጠሉን አስታወቀ።
ፋብሪካው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በየወሩ 150 ሺህ የአሜሪካን ዶላር የሚያወጡ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ከማምረት አለመስተጓጎሉንም ገልጿል።
የፋብሪካው ስራ አስክያጅ አቶ ፍቅረስላሴ አምባው ለኢዜአ እንደገለጹት በፋብሪካው በስፌትና የጨርቃ ጨርቅ ስራ ዘርፎች ተቀጥረው የሚሰሩ ከ1 ሺህ 450 በላይ ሰራተኞች ይገኛሉ።
የኮሮና ቫይረስ መከሰትን ተከትሎ ፋብሪካው ከአለም አቀፍ ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፍጠር የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያስችልና ከወቅቱ ጋር የሚሄድ የአሰራር ስርአት ተግባራዊ ማድረጉንም ገልጸዋል።
በዚህም የፋብሪካው ሰራተኞች አካላዊ ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲሰሩ ከማድረግ በተጨማሪ ሌሎች የኮሮና ቫይረስ መከላከያ መንገዶችን ተግባራዊ በማድረግ ስራቸውን በማከናወን ላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
ፋብሪካው የሚያመርታቸው ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ከጣሊያን በስተቀር ወደ ሌሎች የአውሮፓና አሜሪካ አገራት እየላኩ መሆናቸውንም የገለጹት አቶ ፍቅረስላሴ፤ ከደንበኞች የተሰጣቸውን የምርት ትእዛዝን ባለማቋረጥ በመስራት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ፋብሪካው ሰራተኛቹ ስለ ቫይረሱ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ከማድረጉ በተጨማሪ ለቤተሰቦቻቸውና ለአካባቢው ማህበረሰብ 50 ሺህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በነጻ ማከፋፈሉን ገልጸዋል።
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከተለያዩ አገራት የሚገኙት ልምዶችን በመቀመር በፋብሪካው ተግባራዊ እንዲሆኑ እየተደረገ ነው ያሉት ደግሞ በፋብሪካው የሲስተም ስራ አስኪያጅ አቶ አዲሱ አብርሃ ናቸው።
ከፋብሪካው ሰራተኞች መካከል ወጣት ሰላማዊት ነጋ በሰጠችው አስተያየት “ቫይረሱን ለመከላከል የሚሰጡትን ትምህርቶች በሚገባ በመከታተል ተግባራዊ በማድረግ የእለት ስራችንን በማከናወን ላይ እንገኛለን” ብላለች ።
“ሌላውን ለማስተማር በቅድሚያ ራስህንና ቤተሰቦችህን በአስተሳሰብ መቀየር ያስፈልጋል” በማለት ገልፃለች ።