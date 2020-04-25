የአማራ ልማት ማህበር ኮሮናን ለመከላከል በጀት መድቦ እየሰራ ነው

ጎንደር፤ሚያዚያ 17/2012 (ኢዜአ) የአማራ ልማት ማህበር የኮሮና ቫይረስን ስርጭት ለመግታት በሚደረገው እንቅስቃሴ የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት በጀት መድቦ ወደ ስራ መግባቱን የማህበሩ የጎንደርና አካባቢው ማስተባባሪያ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
ልማት ማህበሩ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ለሚያካሂደው የኮሮና ቫይረስ ህክምና ስራ የሚያግዙ ግምታቸው 200 ሺህ ብር የሚያወጡ ቁሳቁሶችን ዛሬ በእርዳታ አስረክቧል ።
የማስተባባሪያ ጽህፈት ቤቱ ሃላፊ አቶ አለኸኝ ጓዴ በርክክብ ስነ-ሰርአቱ ላይ እንደተናገሩት ልማት ማህበሩ የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የድርጊት መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ወደ ስራ ገብቷል፡፡
ለዚህ እንዲረዳም ማህበሩ 3 ነጥብ 2 ሚሊዮን ብር በጀት መድቦ ከቫይረሱ ጋር የተያያዙ የድጋፍ ስራዎችን እያደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ስለ ኮሮና ቫይረስ ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ከመስጠት ጀምሮ ተጋላጭ ለሚሆኑ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ላሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሳቁሶችንና የምግብ አቅርቦት ድጋፍ አድርጓል።
ማህበሩ ጎንደር ከተማን ጨምሮ በሰሜን ማእከላዊና ምእራብ ጎንደር ዞኖች ከ12 ሺህ በላይ በጎ ፈቃደኞችን በማሰማራት ከ176 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የግንዛቤ ትምህርት መስጠቱን ተናግረዋል፡፡
በቀጣይም የቫይረሱ ስርጭት መቆሙ እስከሚረጋገጥ ድረስ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቅሰዋል።
የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አሸናፊ ታዘባቸው እንደገለፁት ልማት ማህበሩ ያደረገው ድጋፍ ሆስፒታሉ የሚሰጠውን አገልግሎት ለማጠናከር ያግዛል ብለዋል፡፡
በልማት ማህበሩ ከተደረጉ ድጋፎች መካካልም የውሃ ማጣሪያዎች፤ ለህሙማን የሚያገለግሉ የፊት ፎጣዎች፤ የምግብ ጠረጼዛዎችና መደርደሪያዎች እንደሚገኙባቸውም ተናግረዋል፡፡
ሆስፒታሉ በአሁኑ ወቅት 310 አልጋዎች ያሉት የኮሮና በሽታ ህሙማን መታከሚያ ማእከል ያዘጋጀ ሲሆን በተጨማሪም ለ16 የጽኑ ህሙማን መታከሚያ የሚውሉ ክፍሎችና 3 ቬንትሌተሮችን አዘጋጅቷል፡፡
የአማራ ልማት ማህበር በአሁኑ ወቅት ከ4 ነጥብ 7 ሚሊዮን በላይ አባላት እንዳሉት ከማህበሩ መግለጫ ለመረዳት ተችሏል፡፡