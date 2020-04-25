ለኮሮናቫይረስ መከላከያ የ”ጎ ፈንድ ሚ” ድጋፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተጀመረ

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 17/2012(ኢዜአ) “ሰው ነኝ” የተባለው ዓለም አቀፍ የበጎ ፈቃደኞች ቡድን ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ የሚሆን የ”ጎ ፈንድ ሚ” (ኦንላይን) ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይፋ አደረገ።
ቡድኑ የኮሮናወረርሽኝን ለመከላከል እያከናወናቸው ባሉ ተግበራትና የ ጎ- ፈንድ- ሚ (የኦን ገቢ ማሰባሰቢያ) መርሃ ግብር መጀመርን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የቡድኑ ሰብሳቢ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አቶ ኦባንግ ሜቶ እንዳሉት በኢትዮጵያ የኮሮናወረርሽኝ ከቁጥጥር እንዳይወጣ ሁሉም ሰው የቻለውን እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
ቡድኑ በጀመረው የ”ጎ ፈንድ ሚ” ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ለመታደግ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪና የቡድኑ አባል አቶ ዮናስ ዘውዴ በበኩላቸው “አንድ ዶላር ለአንድ ወገን የሚለውን አስተሳሰብ በመያዝ ወገናችሁን አትርፉ” ሲሉ ጥሪ አቅርበዋለ።
በመሆኑም “እኔ ብቻ” ከሚለው አስተሳሰብ በመውጣት የምንመገበውን ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ለሌሎች እናጋራ በማለት፤ በተጨማሪም አዋቂዎች እውቀታቸውን፣ ገንዘብ ያላቸው ገንዘባቸውን በማጋራት ይህንን ክፉ ጊዜ ለማለፍ እንተባበር ሲሉም ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ ከወረርሽኙ እራሱን በመጠበቅ አገሩን በአንድነት ለመታደግ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክሮችን መተግበርን ጨምሮ የቻለውን ድጋፍ እንዲያደር ጠይቀዋል።
በመላው አለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አገራቸው ወረርሽኙን ለመከላከል የምታደርገውን ጥረት ለማገዝ በተከፈተው የገቢ ማሰባሰቢያ አማካኝነት የቻሉትን እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል።
“ኢትዮጵያዊነታችን የተሸመነበትን የመተባበር ድርና ማግ ይህንን ክፉ ጊዜ አብረን እንሻገር” በማለት ሁሉም የቻለውን እንዲያደርግ ተናግረዋለ።
በአገር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም ደም በመለገስ፣ ማዕድ በማጋራት ላይ ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቀዋል።
ኢትዮ የመኪና አስመጪዎች ባለቤቶች ማህበር “ሰው ነኝ” አለም አቀፍ የበጎ ፈቃደኞች ቡድን በኮሮናቫይረስ ላይ ለሚያከናውነው ተግባር 15 ሰዎችን የመጫን አቅም ያለው አዲስ መኪና ለ3 ወር እንደያገለግል አስረክበዋል።
የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ መሃመድ አመዲን በሽር ቡድኑ ወረርሽኙን የተመለከቱ ተግባራትን ሲያከናውን ተሽከርካሪውን እንዲጠቀም ነዳጅና ሹፌር ጨምረው ማስረከባቸውን ገልጸዋል።
“ሰው ነኝ” አለም አቀፍ የበጎ ፈቃደኞች ቡድን ባለፈው ሳምንት ለአራት በጎ አድራጎት ድርጅቶች ለእያንዳንዳቸው 50 ሺህ ብርና ከ400 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ አልባሳትን መደገፉን ገልጿል።
በተጨማሪም ዲያስፖራውን በማስተባበር የህክምና ባለሙያዎች ራሳቸውን የሚከላከሉበት የህክምና ቁሳቁስ በማሰባሰብ ላይ ይገኛል።
የበጎ ፈቃደኞች ቡድኑ ኮሮናቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ጀምሮ ግንዛቤ ለመፍጠር፣ ድጋፍ ለማሰባሰብና ሌሎች ስራዎችን ለማከናወን የተቋቋመ ነው።