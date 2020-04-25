ህገ-ወጥ የእንስሳት አደን የፓርኩን ህልውና ተፈታትኗል

መተማ፤ ሚያዚያ 17/2012 (ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ የሚገኘው የአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ እየተበራከተ የመጣው ህገ-ወጥ የዱር እንስሳት አደን የፓርኩን ህልውና እየተፈታተነ ነው ሲሉ የወረዳው ነዋሪዎች ተናገሩ፡፡
በወረዳው የገለጉ ዙሪያ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ዘለቀ አላምረው ለኢዜአ እንደተናገሩት በፓርኩ ውስጥ የሚገኙ በተለምዶ ለምግብነት የሚውሉ እንደ አጋዘን፣ ሚዳቋና ፌቆ አይነት እንስሳት ላይ ከፍተኛ ህገ-ወጥ አደን እየተካሔደ ነው ።
በቅርቡ በግ ጠፍቷቸው ወደ ፓርኩ ለፍለጋ በገቡበት ወቅት በህገ ወጥ አዳኞች የተገደሉ የሦስት አጋዘኖች እግርና ጭንቅላት መመልከታቸውን አቶ ዘለቀ ጠቅሰዋል።
አለፎ አልፎ ወደ ፓርኩ ክልል ውስጥ በሚገቡበት ወቅት የሚዳቋ፣ የድኩላና መሰል የዱር እንስሳት አካላት ወዳድቀው እንደሚመለከቱም ገልፀው፤የፓርኩ ፅህፈት ቤትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ጥበቃና ክትትል ማድረግ እንደሚገባቸው ጠቁመዋል፡፡
የትንሳኤ በዓል መምጣቱን ተከትሎ በአካባቢው በቆየ ልምድ በአጋዘን ፆም እንፈታለን በሚል አመለካከት የዱር እንስሳቱ አደን እንዳይገታ እንዳደረገው ገልጸው፤ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመነጋገር ልምዱ እንዲቀንስ መደረጉን በመጥቀስ የሚመለከተው የመንግስት አካል ጠንከራ ጥበቃ ሊያደርግለት ይገባል ብለዋል።
ሌላኛው በወረዳው የማር ውኃ ቀበሌ ነዋሪ አቶ አይሸሽም በላይ በበኩላቸው ቀደም ሲል በፓርኩ ውስጥ ተደጋጋሚ የጥይት ተኩስ ድምፅ እንደሚሰማና ለአካባቢው ታጣቂና ለሚመለከተው አካል ጥቆማ እንደሚሰጡ ተናግረዋል፡፡
ከጥይት በተጨማሪ ድምፅ የሌላቸው መሳሪያዎችን በመጠቀም የሚያድኑ የማህበረሰብ ክፍሎች መኖራቸውንም ያብራሩት አቶ አይሸሽም፤ የፓርኩን ዘላቂ ደህንነት ለመጠበቅና የዱር እንስሳቱን ከመጥፋት ለመታደግ ተገቢውን ጥበቃና ክትትል በማድረግ አጥፊዎችም በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ይግባል ብለዋል ።
የፓርኩ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ኤፍሬም ወንዴ በበኩላቸው ህገ-ወጥ አደኑን ለመካለከል የፀጥታ መዋቅሩና የሚመለከታቸው አካላት በጋራ እየሰሩ ነው ።
በዚህ ዓመት በተደረገ ክትትል አጥፊ ሆነው የተገኙ አራት ግለሰቦችን ለህግ በማቅረብ ከስምንት ወር እስከ አንድ ዓመት ከስድስት ወር በሚደርስ እስራት እንዲቀጡ መደረጉን ነው የጠቀሱት።
“በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ አንበሳን መግደል የጀግንነት መገለጫ ነው” ተብሎ ይታሰብ የነበረ አመለካከት በተፈጠረው ግንዛቤ ማስቀረት መቻሉንም ተናግረዋል፡፡
“ከሶስት አመታትና ከዚያ በፊት በአመት በአማካይ ከ6 በላይ አናብስት ይገደሉ ነበር” ያሉት ስራ አስኪያጁ በዚህ አመት ግን አንድም አንበሳ እንዳልተገደለ ገልፀዋል፡፡
ይሁን እንጂ በተለምዶ ለምግብነት የሚውሉ እንደ ሚዳቋ፣ አጋዘን፣ድኩላ፣ ፌቆና ሌሎች እንስሳት ላይ አሁንም ህገ-ወጥ አደኑ እንደቀጠለ መሆኑን ጠቅሰው ይህን ለመከላከል ከህብረተሰቡና ከፀጥታ አካላት ጋር የተቀናጀ ስራ መጀመሩን ጠቁመዋል ።
የወረዳው አስተዳደር ጸጥታ ኃላፊ አቶ ከፋለ ብርሌ በበኩላቸው ብሔራዊ ፓርኩን ከህገ-ወጥ አደን ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ህገ-ወጥ ድርጊቶች ለመከላከል የፓርኩ ስካውቶችን ከወረዳው የፀጥታ አካላት ጋር በማቀናጀት የመጠበቅና የመከታተል ስራ እየተሰራ ነው፡፡
የፀጥታ መዋቅሩና የፓርኩ ስካውቶች በቅንጅት እያደረጉት ያለውን ክትትል በማጠናከር ህዝቡ ተባባሪና ዋና ድጋፍ ሰጭ እንዲሆንም በትኩረት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል።
በፓርኩ ክልል ውስጥ ስምሪት ከተሰጣቸው የፀጥታ አካላትና ከፓርኩ ስካውቶች ውጭ ማንኛውም ግለሰብ የጦር መሳሪያ ይዞ እንዳይንቀሳቀስ ክልከላ መደረጉም ተጠቅሷል።
ፓርኩ 266 ሺህ 570 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ሲሆን በውስጡ ከ200 በላይ አእዋፋትና ከ30 በላይ አጥቢ እንስሳት ይገኙበታል ተብሏል ።