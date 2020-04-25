በብልሽት ቆመው የነበሩ አንበሳ አውቶቡሶች እድሳት ተደርጎላቸው ለሸገር ዳቦ መሸጫና ማከፋፈያነት ዝግጁ ሆነዋል

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 17/2012(ኢዜአ) ለረጅም ዓመታት በብልሽት ቆመው የነበሩ ከ400 በላይ አንበሳ የከተማ አውቶቡሶች በሚመች አኳኋን እድሳት ተደርጎላቸው ለሸገር ዳቦ መሸጫና ማከፋፈያነት ዝግጁ ሆነዋል።
በአዲስ አበባ የሚስተዋለውን የዳቦ አቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት መፍትኤ ይሰጣል ተብሎ ለሚጠበቀው ሸገር ዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ማከፋፈያና መሸጫ የሚሆኑት ለረጅም ዓመታት በብልሽት አገልግሎት አቁመው የነበሩ አውቶቡሶች ናቸው።
አውቶቡሶቹ ለዳቦ መሸጫና ማከፋፈያ በሚሆን መልኩ በቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ጥገና ተደርጎላቸው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋል።
በከተማዋ ያለውን የመስሪያና መሸጫ ቦታ ችግር ከመፍታት አኳያ አውቶቡሶቹ ጉልህ ሚና እንደሚኖራቸውም ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ሃላፊዎች ገልጸዋል።
የጥገና አገልግሎቱ ለወጣቶች የስራ እድል መፍጠሩ እንዳለ ሆኖ በዋነኝነት ደግሞ የከተማዋ ነዋሪዎች በየአቅራቢያቸው የዳቦ አቅርቦት እንዲያገኙ የሚያደርግ ሆኗል።
የአውቶቡሶቹ እድሳት ለዳቦ መሸጫነት፣ ማከፋፈያነት ምቹ ተደርገው የተሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል።
የእንጦጦ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ ዲን አቶ ስሜነህ ሀበሻ እንዳሉት ኮሌጃቸው 40 አውቶቡሶችን ወስዶ 33ቱን እንደ ከተማ በተደረገው ዲዛይን ለሸገር ዳቦ ማከፋፈያ እንዲውል ሰርተው ማጠናቀቃቸውን ጠቅሰው፤ በባሶቹ ምግብ የሚከፋፈበት በመሆኑን ለዚሁ የሚሆን ምንጣፍና አልሙኒዬም መደርደሪያ እንደተሰሩላቸው ገልጸዋል።
የጄኔራል ዊንጌት ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ ዲን አቶ መለሰ ይመር በበኩላቸው የዳቦ ፋብሪካው ሲጠናቀቅ የመሸጫ ቦታ ስለሚያስፈልገው አውቶቡሶቹን ለስራ ዝግጁ በማድረግና የሥራ እድል በመፍጠር ጭምር የከተማዋን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን ጠቅሰው፤ ኮሌጃቸው ለዳቦ መሸጫነት 35 አውቶብሶችን ጠግኖ ለአገልግሎት ዝግጁ ማድረጉን ገልጸዋል።
የሸገር ዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ግንባታ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ወደ ሥራ ሲገባ ከዳቦ ማምረት እስከ ማከፋፈል ድረስ ባለው ሰንሰለት ለ20 ሺህ ዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል።
በሌላ በኩል የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆቹ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ በጨርቃጨርቅ የትምህርት ክፍላቸው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችንና ከንክኪ ነፃ የእጅ መታጠቢያ በመስራት ላይ ይገኛሉ።
የአዲስ አበባ ከተማ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ንጋቱ ዳኛቸው ኤጀንሲው የሰራተኞቹን ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊውን ግብዓት ከማሟላት ባለፈ ለህብረተሰቡ ችግር ፈቺ ግብዓቶችን እያቀረበ ነው ብለዋል።
ወረርሽኙ በንክኪና በትንፋሽ የሚተላለፍ በመሆኑ ይህን ችግር ለመፍታት ደረጃውን የጠበቀ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ እንዲሁም ከንክኪ ነጻ መታጠቢያ እየተመረተ በሆኑን ያነሳሉ።
የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆቹ ከአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲሁም ከንክኪ ነጻ የእጅ መታጠቢያ ውጪ በቅርቡ ሳኒታይዘር ለማምረት እየተዘጋጁ መሆኑንም አስታውቀዋል።
ለኮቪድ 19 መከላከያ አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችን በበቂ ሁኔታ ለማምረት በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶች በየማሰልጠኛው ያሉ ሰፋፊ ማምረቻ ቦታዎች እንዲጠቀሙ ዋና ዳይሬክተሩ ጥሪ አቅርበዋል።
ሸገር ዳቦና ዱቄት ፋብሪካ ወደ ሥራ ሲገባ በሰዓት 80 ሺህ ዳቦ የሚያመርት ሲሆን ምርቱም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለ የማኅበረሰብ ክፍልን ባገናዘበ ዋጋ የሚያከፋፍል ይሆናል።