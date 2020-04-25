የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ከዘርፉ የሙያ ማኅበራት ጋር በቅርበት እየተሰራ ነው … ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ፤ ሚያዝያ 17/2012 ( ኢዜአ) በኢትዮጵያ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል ከጤናው ዘርፍ ማኅበራት ጋር በመተጋጋዝ እየተሰራ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ።
የኮሮናቫይረስን በመከላከል በግንባርቀደምነት ለሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች የሚውል የአሰራር መመሪያ በመጽሃፍ መልክ መዘጋጀቱም ተገልጿል።
ዶክተር ሊያ ለኢዜአ እንዳሉት የኮሮናቫይረስን ለመከላከል በጤናው ዘርፍ ከተውጣጡ ማኅበራት ከተቋቋመው አማካሪ ምክር ቤት ጋር በቅርበት እየተሰራ ነው።
አማካሪ ምክር ቤቱ አጠቃላይ የጤና ሚኒስቴር፣ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትና በክልሎች የሚሰራውን ሥራ እንደሚያቀናጅና እንደሚደግፍ ገልጸዋል።
በተለይም ምክር ቤቱ የተለያዩ ባለሙያዎችን ያቀፈ መሆኑን ገልጸው ሳይንሳዊ ምክረ-ሳቦችን በማቅረብ ከፍተኛ እገዛ እያደረገ መሆኑንም አስረድተዋል። ።
የጤና ሙያ ማህበራት ምክር ቤት ሊቀመንበር ዶክትር ተግባር ግዛው በበኩላቸው ምክር ቤቱ ቫይረሱን በመከላከል ረገድ መደረግ ያለባቸውን ሳይንሳዊ ምክረ ሃሳቦችን በየጊዜው ለጤና ሚኒስቴር እያቀረበ መሆኑን ተናግረዋል።
ቫይረሱ አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በየደረጃው የሚገጥሙ ችግሮችን የሚያቃልሉ የአሰራር መመሪያዎችን ማዘጋጀት ደግሞ በምክር ቤቱ ከተሰሩ ስራዎች ዋነኛዎቹ መሆናቸውን ነው የገለጹት።
የፊት ጭብል አጠቃቀምና አወጋገድ እንዲሁም ሌሎች ተጓዳኝ የመከላከያ ግብዓቶች በምን መልኩ ጥቅም ላይ መዋል እንዳለባቸው የሚያሳይ መመሪያ ለጤና ሚኒስቴር ማቅረባቸውንም ለአብነት ጠቅሰዋል።
ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በጭንቀት ስሜት ወደ ነጻ ስልክ መስመሮች ለሚደውሉ ሰዎች የሚውል የመጀመሪያ ደረጃ የስነ-ልቦና እርዳታ መመሪያ መዘጋጀቱንም ሊቀመንበሩ ተናግረዋል።
በተጨማሪ ምክር ቤቱ ቫይረሱን በመከላከል ረገድ ግንባር ቀደም ሆነው የሚሰሩ የጤና በለሙያዎች ላልታሰበ የአዕምሮ ጭንቀት እንዳይዳረጉ የሚያግዝ የስነ-ልቦና ጤና መመሪያ አዘጋጅቶ ማቅረቡንም ገልጸዋል።
አማካሪ ምክረቤት ቡድኑ በጤና ሚኒስቴር አማካኝነት ከሁለት ወር በፊት የተዋቀረ ሲሆን፤ በጤናው ዘርፍ ካሉ የሙያ ስብጥሮች የተወጣጡ 12 አባላት አሉት።
የቡድኑ አስተባባሪ ዶክተር ወልደሰንበት ዋጋነው ለኢዜአ እንዳሉት፤ ቡድኑ የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ከመከሰቱ ቀደም ብሎ በመደራጀት አስፈላጊውን ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል።
ቡድኑ በዋናነት የኮሮናቫይረስ በስፋት በተከሰተባቸው አገሮች የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች ያላቸውን መልካም ተሞክሮ መቀመሩን ነው የገለጹት።
ከዚህ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ቫይረሱን በመከላከል የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎችን ደህንነት የሚጠብቁ የተለያዩ ዘዴዎች ተግባራዊ እየተደረጉ መሆኑን አብራርተዋል።
ባለሙያዎቹ ከቅድመ ሆስፒታል እስከ ጽኑ ህክምና እንዲሁም በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ሞት ቢከሰት በምን መልኩ መንቀሳቀስ እንዳለባቸው የሚያስረዳ መመሪያ በመጽሃፍ ምልክ ተዘጋጅቷል ብለዋል።
ይህን ማድረግ በመቻሉ እስካሁን ባለው ሂደት በኮሮናቫይረስ የተጠቃ የጤና ባለሙያ አለመኖሩን ዶክተር ወልደሰንበት ገልጸዋል።