በመስኖ ልማት ተሰማርተው ተጠቃሚ መሆናቸውን በአሶሳ ዞን ወጣቶች ተናገሩ

አሶሳ ሚያዚያ 16 / 2012 (ኢዜአ) በማህበር ተደራጅተው በተሰማሩበት የመስኖ እርሻ ልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ ወጣቶች ተናገሩ።
በዞኑ አሶሳ ወረዳ መንገደር 40 ቀበሌ የእድገት በሥራ ማህበር ጸሐፊ ወጣት ድንቁ ካሳው እንደገለጸው ማህበሩ ስራ አጥ የነበሩ አስር ወጣቶችን በአባልነት አቅፏል፡፡
ከዚህ ቀደም የማህበሩ አባላት አብዛኛውን ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ከማህበረሰቡ ባህል ባፈነገጡ አልባሌ ስፍራዎች እንደነበር አስታውሷል፡፡
“ባሳለፍናቸው የባከኑ ዓመታት ተቆጭተን ወደ ሥራ ገብተናል” ያለው ወጣቱ ባለፉት ሶስት ወራት በማህበር ተደራጅተው ካለሙት ቲማቲም በመጀመሪያ ዙር ሽያጭ ብቻ ከ40 ሺህ ብር በላይ ማግኘታውን ተናግሯል፡፡
ለአካባቢው ወጣቶች አርአያ እየሆኑ መምጣታቸውንም ገልጿል፡፡
ካላቸው አምስት ሄክታር መሬት ሶስቱን ሄክታር ብቻ እያለሙ መሆኑን የተናገረው ደግሞ የማህበሩ አባል ወጣት ሐብታሙ ንጉሴ ነው፡፡
“ያገኘነው ውጤት በእጅጉ አበረታቶናል ያለው ” ያለው ወጣቱ በቀጣይ ያላቸውን ማሳ በሙሉ በበቆሎ በመሸፈን እስከ 200 ሺህ ብር ገቢ ለማግኘት አቅደው ዝግጅት መጀመራቸውን ገልጿል፡፡
በአካባቢያቸው አሁንም ያለጥቅም የሚፈስ ወንዝ እንዳለ ወጣቶቹ ጠቁመዋል፡፡
ከሚያኙት ገቢ ለጀነሬተር ኪራይ እና ለነዳጅ እንደሚያወጡ ያመለከቱት ወጣቶቹ መንግስት የአካባቢውን ወንዝ በመገደብ እነርሱ እና አብዛኛውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንዲያደርግ የሚፈልጉ መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
ተሞክሯቸውን ለሌሎች ወጣቶች በማካፈል ስራ አጥነትን ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት የድርሻቸውን እንደሚወጡም ወጣቶቹ ተናግረዋል።
በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግብርና እና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ የመስኖ ዳይሬክተር አቶ አብዱልቃድር መሃመድ
እንዳሉት በክልሉ 24 ባህላዊ እና አነስተኛ የመስኖ አውታሮች ይገኛሉ።
ህብረተሰቡ በዘንድሮው የበጋ ወቅት እነዚህን የመስኖ አውታሮች ተጠቅሞ እንዲያለማ ወቅቱ ከመድረሱ አስቀድሞ በግብርና ባለሙያዎች ስልጠና መሰጠቱን ገልጸዋል።
በተለይም ወጣቶች እና ሴቶች ተደራጅተው ከመኸር እርሻ ወቅት በተጨማሪ በመስኖ በማልማት የምግብ ዋስትናቸውን አረጋግጠው የገቢ አቅማቸውን እንዲያሻሽሉ አቅጣጫ ተይዞ እየተሠራ ነው ብለዋል፡፡
ወጣቶቹ ያነሱት የመስኖ ግድብ ግንባታ ጉዳይ ተገቢ እና የአብዛኛው አርሶ አደር ጥያቄ እንደሆነ ገልጸው መስኖ ግንባታ ከፍተኛ በጀት እና ጊዜ እንደሚጠይቅ ተናግረዋል።
ቢሮው በቀጣዩ ዓመት ተጨማሪ የመስኖ አውታሮችን ለማስገንባት በእቅድ በመያዙ የወጣቶቹም ጥያቄ በዚሁ ምላሽ እንደሚያገኝ አቶ አብዱልቃድ አስታውቀዋል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በዘንድሮው የበጋ ወቅት በሁለት ዙር 163 ሺህ ሄክታር የመስኖ መሬት ላይ 26 ሚሊዮን ኩንታል ለማምረት በዕቅድ እንደተያዘ ተመልክቷል፡፡