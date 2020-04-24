በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ድጋፍ እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ ሚያዚያ 16/2012 በኮልፌ ቀራንዮ ክፍለ ከተማ በሚገኙ ወረዳዎች ለሚገኙ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ሙስሊም ማህበረሰብ አባላት የረመዳን ጾምን በማስመልከት ድጋፍ እየተደረገ ነው።
በዛሬው ዕለት በወረዳ 4 ለሚገኙ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው 50 ሙስሊም ማህበረሰብ አባላት በጾም ወቅት ለምግብነት የሚውሉ ቁሳቁሶች ድጋፍ ተደርጓል።
የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የስራ ሃላፊዎችና ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በተገኙበት ድጋፉ ተደርጓል።
10 ኪሎ ዱቄት፣ ለሾርባ ግብዓት የሚሆኑ ቂንጬና ዘይት ከድጋፎቹ መካከል ይገኙበታል።
የኮልፌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 4 ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ዘለቀ ሹምቡሬ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በዚህ በፆም ወቅት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸዉ የእምነቱ ተከታዮችን የመለየትና ድጋፍ የማድረጉ ሥራ በቀጣይነት ይሰራል።
ለድጋፍ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችና የምግብ ዓይነቶች ከባለሀብቶችና ድጋፍ ሰጪ አካላት የማሰባሰብ ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል።