በማእከላዊ ጎንደር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲከበር ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል እያተደረገ ነው

ንደር ሚያዚያ 16/2012 (ኢዜአ) በማእከላዊ ጎንደር ዞን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተላለፍ ሰርግ፣ ተዝካርና ሌሎች ድግሶችን የሚያዘጋጁ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገ መሆኑን የዞኑ የኮሮና መከላከል ግብረ ሃይል አስታወቀ፡፡
የግብረ ሃይሉ አባልና የዞኑ ኮሙኒክሽን ኃላፊ አቶ ሃብታሙ ጌታሁን ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በዞኑ ከትንሳኤ በዓል ማግስት ጀምሮ የሰርግና ሌሎች ድግሶች የሚበዙበት ወቅት ነው።
በዞን፣ በወረዳ፣ በከተማ አስተደዳሮችና በቀበሌ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ ሃይል ህብረተሰቡን በማወያየት ማህበራዊ ድግሶች ለኮሮና ቫይረስ አጋላጭ በመሆናቸው እንዳይካሄዱ መግባባት ላይ መደረሱን አውስተዋል።
በተለይ ሰርግና ተዝካር ለማካሄድ ተዘጋጅተዋል ተብለው በከተሞችና በገጠር ቀበሌዎች በህዝቡ ጥቆማ የተለዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የድግስ ዝግጅታቸውን እንዲያቆሙ ግብረ ሃይሉ የማወያየት ስራ ማካሄዱን ተናግረዋል፡፡
ቀድመው የድግስ ዝግጅት የጀመሩ የህብረተሰብ ክፍሎችም ለብልሽት የሚዳረገውን ምግብና መጠጥ በእምነት አባቶች አማካኝነት ለድሆችና ለአቅመ ደካሞች እንዲሰጥ ይደረጋል ብለዋል ።
የተደረሰውን ስምምነትና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፈው በሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ግብረ ሃይሉ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድም ሃላፊው ተናግረዋል፡፡
ለበሽታው አጋላጭ የሚሆኑ ድርጊቶችን በመቆጣጠርና በመከታታል ረገድም በአዋጁ ከተፈቀደው በላይ ህዝብ ጭነው ሲያጓጉዙ የተገኙ 170 አሽከርካሪዎች በግብረ ሃይሉ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ።
በገበያ ስፍራዎች ሸማቾችና ነጋዴዎች አካላዊ ርቀታቸውን ጠብቀው ግብይት እንዲፈጽሙ ቁጥጥር ከማድረግ ጀምሮ አዳዲስ የገበያ ስፍራዎችን በማቋቋም የህዝብ መጠጋጋትን ለማስቀረት የሚያስችሉ ስራዎች ተከናውነዋል ።
በበሽታው ሳቢያ ኢኮኖሚያዊ ተጋላጭ የሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን በመለየት የእርዳታ ድጋፍ እንዲያገኙ ለማስቻልም በዞኑ ከ99 ሺህ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲለዩ መደረጉን አስረድተዋል፡፡
ለእነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎችም ከእለት እርዳታ ጀምሮ ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ እንዲቻል በጥሬ ገንዘብና በቁሳቁስ 10 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ሀብት ማሰባሰብ ችሏል ፡፡
እንደ ሀገር ወረርሽኙ ሰብአዊ ቀውስ ሳይስከትልና ኢኮኖሚያዊ ጫና ሳያሳድር በአጭር ጊዜ ውስጥ መቆጠጠር እንዲቻል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተገቢው መንገድ እንዲተገበር ሃላፊው ጥሪ አቅርበዋል፡፡