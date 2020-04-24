የወባ በሽታን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት 239 ወረዳዎች ተመርጠው ተግባራዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ ሚያዚያ 16/2012 (ኢዜአ) የወባ በሽታን ከኢትዮጵያ ለማጥፋት በአገር አቀፍ ደረጃ 239 ወረዳዎች ተመርጠው ተግባራዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር ገለጸ።
የወባ በሽታን ለማጥፋት በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ እያንዳንዱ ዜጋ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ ‘ወባን ማጥፋት ከእኔ ይጀምራል’ በሚል መሪ ሃሳብ ነገ የሚከበረውን የዓለም የወባ ቀንን ምክንያት በማድረግ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
ዶክተር ደረጀ በመግለጫቸው እንዳሉት፤ 60 በመቶ የሚሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ ለወባ ስርጭት አመቺ በሆኑ አካባቢዎች ይኖራል።
”አብዛኛውን ጊዜ በሽታው የሚከሰተው በምርት መሰብሰቢያ ወቅት መሆኑ ደግሞ ከሚፈጥረው የጤና እክል በተጓዳኝ ኢኮኖሚያዊ ተጽእኖው ከፍተኛ ነው” ብለዋል።
መንግስት ይህን በመገንዘብ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል ካደረገው ጥረት በተጨማሪ መጠነ ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ማከናወኑን ገልጸዋል።
ባለፈው የበጀት ዓመት ብቻ ከ6 ነጥብ 2 ሚሊዮን የወባ መከላከያ አጎበር በማሰራጨት ከአስራ ሁለት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ከወባ በሽታ መታደግ መቻሉንም ለአብነት አንስተዋል።
ኢትዮጵያ እንደ አገር ወባን ከመከላከል ወደ ማጥፋት መሸጋገሯን ገልጸው፤ ይህን እውን ለማድረግ 239 ወረዳዎች ተመርጠው ወባ የማጥፋት እቅድ ተግባር እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል።
የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት ከሚደረገው ጥረት ጎን ለጎን ለወባ በሽታ መጥፋት አፈላጊው ሁሉ ስራ እንዲከናወን በተለይ ለጤና ተቋማት መመሪያ መሰጠቱን አመልክተው፤ ህብረተሰቡም ለእቅዱ መሳካት የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ሚኒስትር ዴኤታው ጥሪ አቅርበዋል።
የዓለም የጤና ድርጀት ተወካይ ዶክተር ሃማ ሳምቦ በበኩላቸው በዓለም ላይ ከሚከሰተው የወባ ወረርሽኝ ውስጥ 93 በመቶ የሚሆነው በአህጉረ አፍሪካ እንደሚመዘገብ ተናግረዋል።
ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ አገሮች ደግሞ የችግሩ ወነኛዎቹ ገፈት ቀማሾች መሆናቸውን ነው የገለጹት።
በዓለም ላይ የተከሰተው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ችግሩን ለመፍታት በሚደረገውን ጥረት ላይ ተጽእኖ ከመፍጠሩም በላይ የጤና መዋቅሩን ይበልጥ ማጠናከር እንደሚገባ ትምህር መስጠቱን ገልጸዋል።
በትኩረት ከተሰራ የወባ በሽታን ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት እንደሚቻል አልጀሪያ ማሳየቷንም ተናግረዋል።
የዓለም የጤና ድርጅጅት በተለይ ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ አገሮች የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር የሚያደርጉትን ጥረት እንደሚደግፍም ዶክተር ሃማ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያና የዓለም የጤና ድርጅት በጋራ በመሆን የወባ በሽታን ሙሉ ለሙሉ ከኢትዮጵያ ለማጥፋት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ስምምነት ትናንት መፈራረማቸው ይታወሳል።