የጤና ሚኒስትር ዶ/ር ሊያ ለእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም የረመዳን ጾምን ተመኙ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 15/2012 (ኢዜአ) የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የረመዳን ጾምን አስመልክቶ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላለፉ፡፡
በታላቁ የረመዳን ወር በሚደረጉ ሃይማኖታዊና ሌሎች ተያያዥ እንቅስቃሴዎች የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያስችሉ ጥንቃቄዎችን መተግበር እንደሚገባ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሰቡ።
የረመዳን ወር እርዳታ ለሚሹ ወገኖች እጃችንን የምንዘረጋበት ሊሆን ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል።
ዶክተር ሊያ በመልእክታቸው የረመዳን ወር በእስልምና ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ክብር የሚሰጠው ቅዱስ ወር መሆኑን ነው የተናገሩት።
የእምነቱ ተከታዮች በየቤታቸው በሚያደርጉት ስግደት ተገቢውን ርቀት እንዲጠብቁም ጥሪ አቅርበዋል።
ወደ ገበያዎችና ሌሎች በርካታ ሰው ወደ ሚሰበስብባቸው ቦታዎች በሚደረግ እንቅስቃሴ ወቅትም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ እንዲሁም እስካርፎችን መጠቀም እንደሚገባም ነው የተናሩት።
ማንኛውም ግለሰብ ሳልና ከሳምባ ጋር ተያያዥነት ያለው የበሽታ ምልዕክቶች ሲያሳይ ራሱን ለይቶ በማቆየት በአፋጣኝ ወደ ህክምና ተቋማት መሄድ እንዳለበትም መክረዋል።
ቅዱስ በሆነው በዚህን ወር እርዳታ ለሚሹ ወገኖቻችን እጃችንን የምንዘረጋበት ሊሆን ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል።
ረመዳን በእስላማዊ የጊዜ ቀመር በየዓመቱ 9ኛው ወር ላይ በመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ከሚበላና የሚጠጣ ነገር በመከልከልና ከመጥፎ ተግባራት በመራቅ ስርአተ ፆም የሚከናወንበት መሆኑ ይታወቃል።