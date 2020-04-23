ቻይና ለ12 የአፍሪካ አገራት የለገሰችው የህክምና ቁሳቁስ አዲስ አበባ ገባ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 15/2012 (ኢዜአ) ቻይና ለ12 የተለያዩ የአፍሪካ አገራት ለኮቪድ 19 የህክምና አገልግሎት የሚውል የህክምና ቁሳቁስ ድጋፍ ኢትዮጵያ ተረከበች።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጭነት አገልግሎትም በአገራቱ በፍጥነት አጓጉዞ እንደሚያደርስ አረጋግጧል።
ድጋፉን የአፍሪካ ህብረት ተወካይ፣ በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደርና የኢፌዲሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የጭነት አገልግሎት ክፍል ተገኝተው አቀባበል አድርገዋል።
ቻይና ያደረገችው ድጋፍ የእጅ ጓንቶች፣ የሃኪሞች የኮቪድ 19 መከላከያ አልባሳት፣ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን፣ ቴርሞሜትሮችንና ሌሎች የህክምና ቁሳቁሶችን መሆኑም ታውቋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው 12 የአፍሪካ አገራት ሲሆኑ ኢትዮጵያ የእርዳታ ቁሳቁሶችን ለማከፋፈል ዛሬ ተረክባለች።
ድጋፍ የተደረገላቸው አገራትም አንጎላ፣ ካሜሩን፣ ማዕከላዊ አፍሪክ ሪፓፕሊክ፣ ቻድ፣ ጅቡቲ፣ ሌሴቶ፣ ማዳጋስካር፣ ናሚቢያ፣ ኒጀር፣ ሩዋንዳ፣ ሶማሊያና ዛንዚባር ናቸው።
በኢትዮጵ የቻይና አምባሳደር ታን ጂያን ቻይና ከአፍርካ ጋር ያላትን ወዳጅነትና ትብብር አጠናክራ እንደምትቀጥል በተለይም የ’ቤልት ኤንድ ሮድ’ የተሰኘውን የመሰረት ልማት ትስስር ፕሮጀክቷን በጤናው ዘርፍም ለመድገም እንደምትሰራ አረጋግጠዋል።
በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቁሳቀሶችን ለማዳረስ የወሰደውን ቁርጠኝነትም አድንቀዋል።
የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረማርያም በበኩላቸው አየር መንገዱ ለነብስ አድን ጥሪው ተቀብሎ ከዚህ በፊት የተደረገውን እርዳታ በ6 ቀናት ልዩነት ለ51 አገራት ማዳረሱን ገልጸዋል።
የአሁኑን እርዳታም በፍጥነት ወደ መዳረሻ አገራት በማጓጓዝ እንደሚያደርስ አረጋግጠዋል።
የቻይና መንግስትና የግል ደርጅቶች ከዚህ በፊትም ለተለያዩ የአፍሪካ አገራት ወረርሽኙን ለመከላከል የህክም ቁሳቀሱስ ድጋፍ ማድረጋቸው አይዘነጋም።
ከዚህም በተጨማ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከል ይረዳ ዘንድ ለዓለም ጤና ድርጅት የ30 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ቃል መግባቷ ይታወቃል።