የተለያዩ ድርጅቶችና ባለሀብቶች ኮሮናቫይረስን ለመከላከል ድጋፋቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል

አዲስ አበባ ሚያዝያ 15/2012 (ኢዜአ) የተለያዩ ድርጅቶችና ባለሀብቶች በአዲስ አበባ የኮሮናቫይረስን ለመከላከል እየተደረገ ያለውን ጥረት የሚያግዝ የገንዘብና የዓይነት ድጋፍ ለከተማ አስተዳደሩ አስረከቡ።
ከተማ አስተዳደሩ ድጋፉን ዛሬ ሲረከብ እንደተገለጸው የገንዘብና የዓይነት ድጋፍ ያደረጉት 49 የተለያዩ ድርጅቶችና ባለሀብቶች ናችው።
ከእነዚህ መካከል የተለያዩ ማህበራት፣ የገበያ ማዕከላት፣ ኢንዱስትሪዎች፣ ሞሎች እና ግለሰቦች ይገኙበታል።
ድጋፉ በገንዘብ፣ በዓይነትና በአገልግሎት የሚለካ ሲሆን ገንዘቡ ከ2 ነጥብ 36 ሚሊዮን በላይ ብር ነው።
ከእዚህ በተጨማሪ ግምቱ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ምግብና ቁሳቁስ እንዲሁም የተለያዩ ነጻ አገልግሎቶችና ለኳራንታይን የሚያገለግሉ ሕንጻዎችም በድጋፉ ተካተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ባስተላለፈው ጥሪ መሰረት የቤት ኪራይ ቅናሽ ያደረጉ ድርጅቶችም በድጋፉ ይገኙበታል።
ድጋፉን የተረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር እንዳወቅ አብጤ ስጦታውን ላቀረቡት ባለሃብቶችና የድርጅት ተወካዮች ምስጋና አቅርበዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ህብረተሰቡን በስፋት በማሳተፍና ግንዛቤ በመፍጠር የኮሮናቫይረስን ለመከላከል የጀመረው ሥራ ተጠናክሮ መቀጠሉንም ተናግረዋል።
በቀጣይም “የኮሮናቫይረስ በአገራችን ላይ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ ለመመከት ትብብራችን መቀጠል አለበት” ሲሉ ከንቲባው መልዕክት አስተላልፈዋል።