ህዝበ-ሙስሊሙ በረመዳን ወር የኮሮና ቫይረስን የመከላከል ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ

ድሬዳዋ፤ ሚያዝያ 15/2012( ኢዜአ) ህዝበ-ሙስሊሙ በረመዳን ወር የኮሮና ቫይረስን የመከላከል ስራን አጠናክሮ እንዲቀጥል የድሬዳዋ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጥሪ አቀረበ ፡፡
የምክር ቤቱ አመራሮች ዛሬ እንደገለፁት የረመዳን ወር ህዝበ ሙስሊሙ አብዝቶ ከፈጣሪው ጋር የሚገናኝበትና አሁን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አላህ እንዲያነሳው በርትተው የሚፀልዩበት ሊሆን ይገባል ብለዋል፡፡
የምክር ቤቱ የመስጅዶችና የወጣቶች ኃላፊ ሼህ ኢብራሂም ኢማም ሰኢድ እንዳሉት በረመዳን ወር ህዝበ -ሙስሊሙ ከኮሮና ቫይረስ ራሱንና ቤተሰቡን ለመጠበቅ የጀመረውን ተግባር ማጠናከር አለበት ብለዋል፡፡
በተለይ በመንግስትና በጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉት መልዕክቶችን ሳይዘናጋ ተግባራዊ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የምክር ቤቱ አመራር ሼህ አልይ አህመድ በበኩላቸው በተቀደሰው የረመዳን ወር በቤት ውስጥ ከመፆም በዘለለ አላህ ለምድር ምህረት እንዲያደርግ በመለመን መትጋት እንዳለባቸው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡
በተለይ በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የዕለት ጉርስ ያጡትን ወገኖች ለመርዳት የታየው ተነሳሽነት በረመዳን ወር ይበልጥ በማሳደግ የገጠመውን ችግር በጋራ መሻገር እንደሚገባ አስታውቀዋል፡፡
“ቀደም ሲል በጋራ ተሰባስበን ነበር የምንሰግደው፤ አሁን ግን ይህ ተገቢ ስለማይሆን በቤታችን ውስጥ ከቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን ስግደቱን ማከናወን እንችላለን”ብለዋል፡፡
ከዚህ ጎን ለጎን “ከእርሰ በርስ መናቆር፤ መጠፋፋትና ስርቆት በመራቅ ንጽህናና ሰላም በምድር ላይ እንዲሰፍን መትጋት አለብን” ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል ።
ህዝበ ሙስሊሙ እነዚህን ተግባራት በማጠናከር ከኮሮና ቫይረስ ራሱን በመጠበቅና ቫይረሱን “አላህ” እንዲያርቀው በመለመን የፆም ወራቱን ማሳለፍ እንዳለበት ጥሪ ያቀረቡት ደግሞ ኡስጋዝ ኢብራሂም ዜይኑ ናቸው፡፡
“የዘንድሮ ረመዳን ሁሉም በቤቱ ከአላህ ጋር የሚቆራኝበትና የሚጸልይበት ይሆናል” ብለዋል፡፡