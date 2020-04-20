በአዳማ ወረዳ ለጊዜው ባልታወቀ አደጋ ህይወታቸው ያለፈው ወጣቶች ቀብር ዛሬ ተፈጸመ

አዳማ፤ ሚያዝያ 12/2012( ኢዜአ ) በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳማ ወረዳ ዲቢቢሳ ቀበሌ ገበሬ ማህበር በዮሐንስ ቤተክርስቲያን ለጊዜው በግልጽ ባልታወቀ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈው ሰባት ወጣቶች የቀብር ስነስርዓት ዛሬ መፈጸሙን የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታወቀ ።
የመምሪያው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር አስቻለው አለሙ ለኢዜአ እንደገለጹት ዛሬ በዚሁ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት የቀብር ስነ-ስርዓቱ የተፈጸመው በዳግማዊ ምኒሊክ ሆስፒታል ተጨማሪ ምርመራ ከተከናወነ በኋላ ነው።
ቀደም ሲል ኮማንደሩ ለኢዜአ በሰጡት መረጃ ማቾቹ ስድስት ወንድ እና አንድ ሴት እንደሆኑ የገለጹት በስህተት መሆኑን አስረድተው ስድስቱ ሴቶች አንዱ ወንድ መሆኑንን በመግለጽ ከይቅርታ ጋር እርማት እንዲደረግበት ጠይቀዋል።
ዝርዝር የአደጋው መንስኤና በችግሩ ውስጥ ይኖራሉ በሚል በተጠረጠሩ ሰዎች ዙሪያ የሚደረገው ምርመራም ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቁመዋል።
የትንሳኤ በዓል ዋዜማ ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ገደማ በአንድ አነስተኛ ክፍል ሰባቱ ወጣቶች ባልታወቀ ምክንያት ሞተው መገኘታቸውን መዘገባችን ይታወሳል።