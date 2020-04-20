ፖሊስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተላልፈው በተገኙ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ ወሰደ

ሚያዚያ 12/2012 (ኢዜአ)የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላዎችን በተላለፉ 268 አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ፡፡
የኮሚሽኑ ይፋ እንዳደረገው የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ካለፈው መጋቢት 28 እስከ ሚያዚያ 11 ቀን 2012 ዓ.ም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈፅም ቁጥጥር አድርጓል።
በዚህም 195 አሽከርካሪዎች ከተፈቀደው በላይ ተጨማሪ ሰው በመጫንና 73 አሽከርካሪዎች ደግሞ ከተፈቀደው ታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ መያዛቸውን የትራፊክ ክፍሉ የህዝብ ግንዛቤ ማሳደጊያ ድቪዚዮን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሠለሞን አዳነ ገልፀዋል፡፡
የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝ ስርጭትን በመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ በወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጭዎች ካላቸው የወንበር ቁጥር በግማሽ መቀነስ አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው ተደንግጓል።
በዚህ አገልግሎት ተሳፋሪዎች መክፈል ያለባቸው ሂሳብ ተወስኖ እያለ ተጨማሪ ሲያስከፍሉ የነበሩ አሽከርካሪዎች ተገኝተዋል።
በመሆኑም የተቀመጠውን አሰራር ተላልፈው የተገኙ 268 አሽከርካሪዎች ህጋዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል።
ህግ መሰረት በተመሣሣይ ተሣፋሪውን ማስከፈል ከሚጠበቅባቸው ታሪፍ በላይ ሲያስከፍሉ የተገኙ አሽከርካሪዎች መኖራቸውን ኃላፊው ጨምረው ገልፀዋል፡፡
በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈፀሚያ ደንብ ላይ እንደተቀመጠው ከ50 ፐርሰንት በላይ መጫን በየደረጃው የ5 ሺህ ብር ቅጣትና መንጃ ፍቃድም ጭምር እስከመነጠቅ የሚያደርስ እርምጃ ያስወስዳል።