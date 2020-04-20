የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተግበር ፈተናውን ለማለፍ እንረባረብ .. ምሁራን

ደብረ ብርሃን፤ ሚያዚያ 12/2012 (ኢዜአ) አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመተግበር የኮሮና ቫይረስ ሊያደርስ የሚችለውን ሐገራዊ ፈተና ለማለፍ በጋራ መረባረብ እንደሚያስፈልግ ምሁራን ገለፁ ።
በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ዶክተር አስማማው አዳነ ለኢዜአ እንደገለፁት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል ሲባል የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ ማድረግ አማራጭ የለውም።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ሊከሰት የሚችለውን ማህበራዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለመታደግ የወጣ በመሆኑ በሙሉ ቁርጠኝነት ሊተገበር ይገባል።
የቫይረሱ የስርጭት ፍጥነትና በህይወት ላይ የሚያስከትለው የሞት ጉዳት የከፋ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገበት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መውጣቱ ወቅታዊም አሰፈላጊም እንደሆነ ገልፀዋል።
በመሆኑም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከማውጣት በዘለለ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመፍጠር በትክክል ተግባራዊ ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተቀመጡ ድንጋጌዎች በህብረተሰቡ ዘንድ እየተተገበሩ እንዳልሆነ መመልከታቸውን ገልፀዋል።
በአተገባበሩ እየተስተዋለ ያለው ቸልተኝነት ቫይረሱ ሊያደርስ የሚችለውን የጉዳት መጠን ያለመተንበይ ችግር የከፋ ዋጋ ሊያስከፍል የሚችል በመሆኑ ከወዲሁ ሊታሰብበት ይገባል ብለዋል ።
በመሆኑም ለአዋጁ ተግባራዊነት በተቀናጀ አግባብ መስራት እንደሚገባ ጠቅሰው በተለይም አስፈፃሚው አካል ቸልተኝነቱን በመገምገም ጠንካራ ማስተካከያዎችን ሊያደርግ እንደሚገባ አብራርተዋል።
በደብረ ብርሃን ከተማ የህግ ጠበቃ የሆኑት አቶ ወንድ ወሰን ለማ በበኩላቸው መንግስት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ደረጃ በደረጃ የሚወስዳቸው እርምጃዎች የሚበረታቱ መሆቸውን ጠቅሰዋል።
ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተረድቶ በመተግበር በኩል ክፍተቶች እንደሚስተዋሉ ገልፀዋል።
መንግስት አስፈላጊ አዋጅ እንዳወጣ ሁሉ በማስፈፀም በኩል ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንዳለበት ጠቁመዋል ።