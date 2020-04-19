በደቡብ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የቤት ለቤት ልየታ ስራ ተጀመረ

ሀዋሳ ሚያዝያ 11/2012 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በተያዘው አቅጣጫ መሰረት የቤት ለቤት ልየታ ስራ መጀመሩን የክልሉ ማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ።
የኢንስቲትዩቱ ዋና ዲያሬክተር አቶ ማሙሽ ሁሴን ለኢዜአ እንደገለጹት የቤት ለቤት ልየታ ስራው የተጀመረው ምልክት ያሳየ ሰውን ብቻ በመመርመር የበሽታውን ስርጭት መቆጣጠር ስለማይቻል ነው።
በዚህም በክልሉ በሚገኙ ዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደር በሚገኙ ቀበሌዎች ይከናወናል።
በሽታው ከፍተኛ ጉዳት ከማስከተሉ አስቀድሞ የቤት ለቤት ልየታ ስራውን በማከናወን በሙቀት ልኬትና በመጠይቅ ምልክቱን ያሳዩ ናሙና ተወስዶ የላቦራቶሪ ምርመራ ይደረጋል ብለዋል።
ከበሽታው የመሰራጨት አቅም አንጻር በአሁኑ ወቅት ሰዎችን በአንድ ቦታ ሰብስቦ ማስተማር ስለማይቻል የቤት ለቤት ልየታ ስራ ላይ የተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች በተጓዳኝም የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርትም እንደሚሰጡ ገልጸዋል።
የልየታ ስራ በጤና ተቋማት በመደበኛነት የህክምና ክትትል ሲያደርጉ የነበሩ አብዛኞቹ ቤት የቀሩበት ሁኔታ ስላለ የስኳር፣ የደም ግፊት የመተንፈሻ አካል ህሙማን ቫይረሱ ለጉዳት ስለሚዳርጋቸው እንዚህንም ለይቶ ለማወቅና አስፈላጊውን ጥንቃቄና ክትትል እንዲያገኙ ለማደረግ ይረዳል ብለዋል።
ከቤት ለቤት ልየታው በተጓዳኝ በለይቶ ማቆያ ማዕከላት ያሉትን ናሙና ተወስዶ በቅርቡ ስራ በጀመረው የሀዋሳ የኮሮና ምርመራ ላቦራቶሪ እየተመረመረ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
የቤት ለቤት ልየታ ስራው ሰው ሳይጎዳ በፍጥነት ለመድረስና የመተላለፍ እድሉንም ለመቀነስ የሚያስችል ጥቅም እንዳለው ጠቁመዋል።
ክልሉ ከኦሮሚያና ከጋምቤላ ከውጭ ደግሞ ከደቡብ ሱዳንና ኬንያ በመዋሰን ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴና የሰዎች ዝውውር ስላለበት ከዚህ ጋር ተያይዞ ሳይታወቁ ከህብረተሰቡ ጋር የተቀላቀሉ ካሉም የቤት ለቤት ልየታው እንደሚያግዝም ዋና ዳይሬክተሩ አስታውቀዋል::
በቤት ለቤት ልየታ ስራው ወቅት ከሙቀት ልኬትና ምልክቱን መሰረት ያደረገ ናሙና በመውሰድ ወደ ላቦራቶሪ ከመላክ ባለፈ በቤት ውስጥ ምርመራ ለማደረግ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅና የማይቻል መሆኑ ጠቁመዋል።
በልየታው ትኩሳትና ሳል እንዲሁም የጉዞ ታሪክ ያላቸው ወይም ተመርምሮ ቫይረሱ እንዳለበት ካወቀ ሰው ጋር ግንኙነት ያላቸው በምርመራው እንደሚታቀፉ ገልጸዋል።
በማህበረሰቡ ዘንድ የሚታየው ቸልተኝነት ለበሽታው ስርጭት የሚኖረውን አስተዋጽኦ በማሰብ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
በክልሉ ጤና ቢሮ የጤናና ጤና ነክ ድንገተኛ አደጋዎች ቅኝትና ምላሽ ዋና የስራ ሂደት ባለቤት አቶ እንዳሻው ሽብሩ በበኩላቸው የቫይረሱ ክስሰት ቢያጋጥም ምላሽ ለመስጠት ከሁለት ወራት በፊት ጀምሮ መረጃ ሲሰበሰብ መቆየቱን ተናግረዋል።
የተገኘውን መረጃ መሰረት በማድረግም ክስተቱ ቢያጋጥም እስከ ታችኛው መዋቅር ምላሽ ለመስጠት እንዲያመች በቢሮው የአደጋ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል ተቋቁሞ ስራ መጀመሩን አመልክተዋል።
በዚህም መሰረት ምልክቶችን የመለየትና የምርመራ ስራ መጀመሩን ጠቅሰው ቀጣይ ሁለት ሳምንታት ከተለያዩ አካባቢዎች በዓልን ለማክበር ወደ ቤተሰብ የሚመጣ በመሆኑ ማዕከሉ በትኩረት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።