ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከጦር አካል ጉዳተኞች ጋር የትንሳኤ በአልን አከበሩ

አዲስ አበባ ሚያዝያ 11/2012 (ኢዜአ) ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የካቢኔ አባላት የትንሳኤ በአልን ከጦር አካል ጉዳተኞች ጋር አክብረዋል፡፡
በአሉ የተከበረው ልደታ በሚገኘው የአካል ጉዳተኞች ተሀድሶ ማእከል ነው፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእለቱ ባስተለላለፉት መልእክት የትንሳኤ በአልን ለሀገር ባለውለታ ከሆኑት የጦር ጉዳተኞች ጋር በማክበሬ ተደስቻለሁ ብለዋል፡፡
“ትንሳኤ ሌሎችን የምናነሳበትና የምናስታውስበት መሆኑን የምናረጋግጠው በጀግንነት ራሳቸውን ሰጥተው የሀገርን ህልውና ያስቀጠሉ ሰዎች ማስታወስ ስንችል ነው” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
“እናንተም እኛን ከሸኛችሁ በኋላ ከናንተ በላይ በአቅም የደከሙ ሰዎችን በመጠየቅ በፍቅርና በአንድነት ልታከብሩ ይገባል” ነው ያሉት ፡፡
የካቢኔ አባላትም በአሉን በማስመልከት ለማእከሉ የጦር አካል ጉዳተኞች የበግ ስጦታ አበርክተዋል፡፡
በማእከሉ የሚገኙ 140 የጦር ጉዳተኞች የጤና እና ሌሎች እንክብካቤዎችን እያገኙ ነው፡፡