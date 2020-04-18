በደብረ ብርሃን ከተማ የእርድ እንስሳት አቅርቦትም ሆነ ዋጋው ተመጣጣኝ ነው

ደብረብርሃን፣መተማ ሚያዚያ 10/2012 (ኢዜአ) በደብረ ብርሃን ከተማ የበዓል ገበያ የእርድ እንስሳት አቅርቦትም ሆነ ዋጋው ተመጣጣኝ መሆኑን ሸማቾችና ሻጮች ገለጹ።
በሌላ በኩል በመተማ ዮሃንስ ከተማ የበዓሉ ገበያ ክልከላዎችን በማክበር እራሳቸውን ከበሽታው ጠብቀው መገበያየታቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ።
የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪ አቶ ደምለው አባቡ በሰጡት አስተያየት የበዓሉ ግብይት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የምርት አቅርቦት ይከሰታል የሚል ስጋት እንደነበራቸው አውስተዋል።
ሆኖም የበዓል ግብይቱ በአቅርቦትም ሆነ በዋጋ ተመጣጣኝና ከዚህ በፊት ከነበሩ ገበያዎች የተለየ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
ባለፈው ዓመት እስከ 35 ሺህ ብር ይሸጥ የነበረ ሰንጋ በሬ አሁን ከ30 ሺህ ብር በታች እየተሸጠ ይገኛል ብለዋል።
የበግ ሙክት ከፍተኛው እስከ 6ሺህ እና መከከለኛው እስከ 3ሺህ 500 ብር ሲሸጥ መመልከታቸውን ገልጸዋል።
እርሳቸውም በጋራ ሆነው በ21 ሺህ ብር ሰንጋ በሬ መግዛታቸውን ጠቅሰው፤” ግብይቱ እንደተፈራው አይደለም “ብለዋል።
ወይዘሮ አየሁ አበበ በበኩላቸው የአውዳመት ግብይቱ የተረጋጋ መሆኑን አመልክተው የዶሮ ዋጋ ጭማሪ ማሳየቱን ጠቅሰዋል።
እሳቸው በ450 ብር አውራ ዶሮ መግዛታቸውንና ይህም ካለፈው ዓመት በ80 ብር መጨመሩን አስረድተዋል።
እንቁላል አንዱ 3 ብር ከ50 ሳንቲም እየተሸጠ ነው ብለዋል።
አርሶ አደር ወንድሜነህ ቦጋለ በበኩላቸው ሦስት የበግ ሙክት አድልበው ለገበያ ቢያቀርቡም እስከ 7 ሺህ ብር ለመሸጥ ያሰቧቸውን ሙክቶች በአምስት ሺህ 600 ብር ለመሸጥ መገደዳቸውን ተናግረዋል።
የደብረ ብርሀን ከተማ አስተዳደር ንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ሃለፊ አቶ ለማ ሙላቱ የበዓል ግብይቱ ለበሽታው መተላለፊያ እንዳይሆን አዳዲስ ገበያዎች መቋቋማቸውን ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ የሚፈልጋቸው የእርድ እነስሳትም ሆነ የፍጆታ ምርቶች ካለፈው ዓመት በተሻለ ለገበያ ቀርቧል ብለዋል።
ለበዓሉም በማሀበራት አማካኝነት 28 ሺህ ሊትር የምግብ ዘይትና ሌሎች ምርቶች ቀርበው በመከፋፈል ላይ እንደሚገኙም ጠቁመዋል።
በሌላ በኩል በበዓሉ ገበያ ክልከላዎችን በማክበር እራሳቸውን ከበሽታው ጠብቀው መገበያየታቸውን በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዮሃንስ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
በከተማው ገበያ ከነበሩት ነዋሪዎች መካከል አቶ ደረጀ እሸቱ እንዳሉት በአካባቢው ማህበረሰብ ልምድ በቁም እንስሳት ገበያ አንድ ሻጭና ገዥ በመሸጫ ዋጋ ክርክር ወቅት ከስምምነት ሲደርሱ ገንዘቡን ለባለንብረቱ ከመስጠቱ በፊት ስምምነታቸውን በመጨባበጥ ይገልፁ ነበር።
“አሁን ግን ሙሉ በመሉ ተቋርጧል” ብለዋል።
መንግስት ያወጣው አዋጅ የህዝቡን ጤና ለመጠበቅ መሆኑን ጠቅሰው የአዋጁ ከልከላዎችን በማክበር የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን ጤንነት እንደሚጠብቁ ገልጸዋል፡፡
አቶ አድኖ አለሙ በበኩላቸው ገዥና ሻጭ ርቀታቸውን ጠብቀው ግብይት እያደረጉ ነው ብለዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ከዚህ በፊት ከነበረው የእንስሳት ገበያ ቦታ በተጨማሪ ሌላ ቦታ ማዘጋጀቱ ለጥንቃቄ እንዳገዛቸው ተናግረዋል።
ርቀትን መጠበቅና በእጅ አለመጨባበጥ ቢኖርም ገንዘብን በመረካከብ በኩል ከተለመደው የወጣ እንዳልሆነ ጠቁመዋል፡፡
የከተማ አስተዳሩ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ማንደፍሮ አንለይ የትንሳዔ በዓል ሰላምና ፀጥታውን በጠበቀ መልኩ እንዲከበር በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን ተናግረዋል፡፡
የፀጥታ አካሉን የሚያግዙና ህብረተሰቡን የሚያስተባብሩ ግለሰቦች በቀጠና ደረጃ መመረጣቸውንም አመልክተዋል፡፡