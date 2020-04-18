ሰባት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ወደ 8 ሺህ ሰዎች በለይቶ ማቆያነት ማስተናገድ የሚችሉ ቦታዎችን አዘጋጁ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 10/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ካሉት 46 የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከል ሰባቱ ወደ 8 ሺህ ሰዎችን በለይቶ ማቆያነት ማስተናገድ የሚችሉ ቦታዎችን ማዘጋጀታቸውን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ 19) ወረርሽኝን ለመከላከል የተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባላት በፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኢኒስቲትዩት እና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀውን ለይቶ ማቆያ ጎብኝተዋል።
ከተለያዩ አካባቢ በርካታ ተማሪዎችን ተቀብሎ ሲያስተምር የቆየው ኢኒስቲትዩቱ ለለይቶ ማቆያነት መዋል የሚችሉ የተማሪዎች ማደሪያዎችን አዘጋጅቷል።
የኢኒስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ተሻለ በሬቻ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት፤ ኢኒስቲትዩቱ ከ2ሺህ በላይ ሰዎች በለይቶ ማቆያነት ለማገልገል ዝግጁ ናቸው።
ሰዎች በኢኒስቲትዩቱ ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜም አስፈላጊው ነገር እንዲደረግ የሚያስተባበር ቡድን መቋቋሙንም ገልጸዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሒሩት ወልደማሪያ በበኩላቸው ”እስካሁን ለ8 ሺህ ሰዎች የሚሆን ማቆያ ስፍራ በትምህርት ተቋማቱ ተዘጋጅቷል” ብለዋል።
በነዚህ ተቋማት ከመኝታ ውጪ የምግብ፣ የንጽህናና የሌሎች ተጓዳኝ አገልግሎቶችም እንደ አስፈላጊነቱ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
አስፈላጊ ሆኖ በሚገኝበትም ወቅት ተቋማቱ ያላቸውን አቅም በሙሉ ለመጠቀም ዝግጁ መሆናቸውን ጨምረው ተናግረዋል።
ከ2 ሺህ በላይ ሰዎች በለይቶ ማቆያነት እያስተናገደ ያለው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ አሟልቶ አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነም ገልጿል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና እንደሚሉት፤ ዩኒቨርሲቲው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ኢትዮጵያ መግባቱ ከተገለጸበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል።
በዚህ ወቅትም ዩኒቨርሲቲው ከወጪ የሚገቡ አቅም የሌላቸው ዜጎች መንግስት ባስቀመጠው መሰረት አስፈላጊው አገልግሎት በዩኒቨርሲቲው ለይቶ ማቆያ እንዲያገኙ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
በዛሬው እለትም ከውጪ አገሮች መጥተው በዩኒቨርሲቲው ላሉ ሰዎችና የጤና ባለሙያዎች ኮሚቴው ለበዓል መዋያ 10 በጎችን አበርክቷል።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በዚህ ጊዜ ወረርሺኙን ለመከላከል እያደረጉ ያለው አስተዋጽ እጅግ ያስመስግናቸዋል ያሉት ደግሞ ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ናቸው።
እንደእሳቸው ገለጻ፤ ተቋማቱ የለይቶ ማቆያ ማዕከል ከመሆን ባለፈ አስፈላጊውን ነገር እያሟሉ በመሆኑ ሊመሰገኑ ይገባል።