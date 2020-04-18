ህብረተሰቡ የእርድ እንስሳት ሲገበያይ አካላዊ ርቀቱን ጠብቆ እንዲፈጽም ጥሪ ቀረበ

መቀሌ፣ሚያዝያ 10/2012(ኢዜአ) ህብረተሰቡ የእንስሳት ግብይት ሲያከናውን የቫይረሱ መከላከያ ከመጠቀም ባለፈ አካላዊ ርቀቱን ጠብቆ እንዲፈጽም ጥሪ ቀረበ።
የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ዛሬ በመቀሌ ከተማ የእርድ እንስሳት መገበያያ ቦታ ላይ ተገኝተው ስለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አስከፊነትና መከለከያው መንገድ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ሰጥተዋል።
በዚህ ወቅት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ክንዳያ ገብረህይወት ”ህዝቡ በአንድ ላይ ተሰባስቦ ርቀቱን ሳይጠብቅ ግብይት ሲፈፅም ይታያል” ብለዋል።
እያንዳንዱ ሰው ከራሱ አልፎ ስለቤተሰቡና ስለማህበረሰቡ ጤንነት ሊያስብ እንደሚገባ አመልክተዋል።
ፕሮፌሰሩ እንዳሉት ህብረተሰቡ ጤንነቱን መጠበቅ ከምንም ነገር በላይ እንደሚቀድም አውቆ በሽታውን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችንና ደንቦችን ማክበር አለበት።
የእንስሳት ግብይት ሲያከናውን የበሽታውን መከላከያ ከመጠቀም ባለፈ አካላዊ ርቀቱን በጠበቀ መልኩ እንዲፈጸም ጥሪ አቅርበዋል።
“በገበያው የተገኘ ማህበረሰብ ጥንቃቄ በጎደለው መልኩ በተለመደው አካሄድ መሄድ የለበትም” ያሉት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የእንስሳት ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲን ዶክተር አብርሃም ብስራት ናቸው ።
ለሚያልፍ የአንድ ቀን በዓል ደስታ ሲባል ጥንቃቄ የጎደለው አካሄድ መከተል የህይወት ዋጋ ሊያስከፍለን እንደሚችል ተናግረዋል።
የመቀሌ ከተማ ነዋሪ መምህር ዳንኤል ሓጎስ በበኩላቸው ”በገበያው የእንስሳት አቅርቦት እጥረት በመኖሩ ማህበረሰቡ የኮሮና ቫይረስ በሽታ መከላከል ረስቶ ትኩረቱ በግብይቱ ብቻ ተወስኗል ” ብለዋል።
በእርድ እንሰሳት ግብይት ወቅት አቅራቢዎች የእርስ በርስ ርቀት 10 ሜትር እንዲሆን፣ የሳንታይዘር፣የውሃና ሳሙና አቅርቦት እንደሚኖር በመገናኛ ብዙሀን አማካኝነት ከመስማት ውጭ በተግባር እንዳልተፈጸመ መታዘባቸውን ጠቁመዋል።