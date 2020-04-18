የትንሳኤ በዓል ሲከበር ለኮሮና አጋላጭ ከሆኑ እንቅስቃሴዎች መቆጠብ ይገባ አል

ድሬዳዋ ሚያዚያ 10/2012 (ኢዜአ) የትንሳኤ በዓል ሲከበር ለኮሮና ቫይረስ ስርጭት ከሚያጋልጡ እንቅስቃሴዎች በመቆጠብ ሊሆን እንደሚገባ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኣሳሰቡ።
ምክትል ከንቲባው ዛሬ የትንሳኤ በዓልን አስመልክተው ለጋዜጠኞች እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስን ስርጭት ለመግታት የሚደረገው ጥረት ሁሉንም ባሳተፈ መልክ ተጠናክሮ ይቀጥላል።
በከተማ አስተዳደሩ አብይ ኮሚቴ በማዋቀር፤ ከፍትህና ከፀጥታ አካላት፣ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር አሠራሮችን ተዘርግተው በሽታውን የመከላከል ስራ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል።
የለይቶ ማቆያና ህክምና መስጫ ማዕከላት ዝግጅትን ጨምሮ፣ ከጤና ኤክስቴንሽን እስከ ህክምና ባለሙያዎች ድረስ ቫይረሱን ለመግታት ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ በበመንግስትና ለሙያዎች የሚተላለፉለትን መመሪያዎች በማክበርና ችግሩን ለመከላከል ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበት አመልክተዋል።
በተለይም በገበያ ስፍራና በርካታ ህብረተሰብ አገልግሎት በሚጠይቅባቸው አካባቢዎች የሚፈጠርን ንክኪ ለማስቀረት በተዘጋጁት አራት የገበያ ስፍራዎች በመጠቀም ከበሽታው አጋላጭ ከሆኑ እንቅስቃሴዎች መቆጠብ እንዳለበት አሳስበዋል።
አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በማክበር የተሻለ ለውጥ ለማምጣት መረባረብ እንደሚገባም ተናግረዋል።
በጎረቤት ጅቡቲ የቫይረሱ ስርጭት እየጨመረ በመሆኑ በድንበር አካባቢ ከሚከናወኑ ጥብቅ ቁጥጥሮች በተጨማሪ ወደ ድሬዳዋ የሚመጡ ዜጎች ወደ ለይቶ ማቆያ ማዕከላት እንዲገቡ ለማድረግ ሁሉም በጥንቃቄ ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበትም አስገንዝበዋል።
ምክትል ከንቲባው በዓሉ ሲከበር የተቸገሩትንና አረጋዊያንን በመርዳት እንደሁንም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች የትንሣኤ በዓል የሰላምና የደስታ እንዲሆንላቸውም ተመኝተዋል፡፡