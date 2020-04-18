ፈተናው እንዳይበረታ ሁሉም እንደአንድ ልብ መምከርና እጅ ለእጅ መያያዝ ይኖርበታል — ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ

አዲስ አበባ ሚያዚያ 8/2012 (ኢዜአ) በአሁኑ ወቅት እንደ አገር ከገጠመው የበለጠ ፈተና እንዳይገጥም ሁሉም እንደአንድ ልብ መምከርና እጅ ለእጅ በመያያዝ ለተግባራዊነቱ መጽናት እንዳለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ገለጹ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከትንሳኤ በዓል የተማርናቸውን ትምህርቶች አሁን በኮቪድ-19 ምክንያት የገጠመንን ፈተና ለመወጣት ብንጠቀምባቸው ውጤታማ መሆን እንደሚቻልም ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ነገ ለሚከበረው የኢየሲስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልክት አስተላልፈዋል።
በመልክታቸውም ወቅቱ ከወትሮ የተለየ መሆኑንና የኮሮናቫይረስ ዓለምን ያለጦር መሳሪያ የወረረበትና ኃያላን መንግስታትን ጭምር ለማንቀጥቀጥ ጊዜ እንዳልፈጀበት ተናግረዋል።
“የህማማቱን ወቅት በሚገባ ተዘጋጅተው ካለፉት የትንሳኤውን ቀን እንደሚያዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀመዛሙርቱ ነግሯቸው ነበር አንዳንዶቹ ለፈተናው በሚገባ የተዘጋጁ ጽናታቸው ፈተናውን በድል እንዲወጡ አስችሏቸዋል፤ እኛም ዛሬ እንደአገር የገጠመውን ወረርሽኝ ለመወጣት የሚጠበቅብን ይኸው ነው” ብለዋል።
”የኮሮናቫይረስ ለሚያስከትለው ችግር በሚገባ ከተዘጋጀን ያለከባድ ጫና መወጣት እንችላለን” ሲሉም አመልክተዋል።
የወረርሽኝ ጊዜው እንደሚያልፍ የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ ወረርሽኙን ለመከላከል እየተደረገ ያለው ትግል እንዲያልፍ ብቻ ሳይሆን የከፋ ጉዳት ሳያደርስ ማሳለፍ እንዲቻል ጭምር መሆኑን ተናግረዋል።
ወረርሽኙ የሚያስከትለውን የመከራ ጊዜ ለማሳጠርም ሁሉም ማድረግ ያለበትን በአግባቡ መተግበር እንዳለበት አስገንዝበዋል።
“ጽናትና ጥንካሬያችን፤ መልካምነትና ተባባሪነታችን፤ አንድነታችንና ወንድማማችነታችች የሚፈተንበት ወቅት ነው” ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ በእዚህ ክፉ ጊዜ መልካምና የማይገባ ሥራ ሰርተው የሚያልፉ መኖራቸውን ጠቁመዋል።
ለመልካም ተግባር እምቢተኝነታቸውን ያሳዩና አብዝተው ለከፉት ታሪካቸው ወደፊት ተግባራቸውን እንደሚያሳይ ገልጸዋል።
አሁን ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ስምን ከመልካም ወይም ከክፋት ጋር ተያይዞ እንዲነሳ የሚያስገድድ የተጋድሎ አጋጣሚ ላይ መደረሱንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አመልክተዋል።
“መልካም የሚሰራው ሰው ጎትቶ ለመጣል የሚዘረጉ እጆች፤ ለማንጓጠጥ የሚያፈጡ አይኖች፤ ለመሳደብ የሚከፈቱ አንደበቶች ከድል ማግስት በታሪክ ሚዛን ላይ ትክክለኛ ዋጋቸው ሲሰፈር ይኖራል” ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ።
ሁሉም በየተሰማራበት መስክ በርትቶ ከሰራና የበኩሉን ከተወጣ የችግሩ ጊዜ የከፋ ጉዳት ሳያመጣ እንደሚያልፍም ዶክተር ዐቢይ አስረድተዋል።
“ኢትዮጵያውያን በየእምነታቸው በአንድ ድምጽ ለፈጣሪ ልመናቸውን ካጠናከሩ ፈጣሪም ይረዳናል” ብለዋል።