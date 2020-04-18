አትሌት መሰረት ደፋር 500 ሰዎችን በለይቶ ማቆያነት የሚያስተናግድ ሕንጻ ለመንግስት አስረከበች

አዲስ አበባ ሚያዚያ 10/2012 (ኢዜአ) አትሌት መሰረት ደፋር መገናኛ አካባቢ እያስገነባች ያለውን ባለ 12 ፎቅ ሕንጻ ኮቪድ-19ኝን ለመከላከል በለይቶ ማቆያነት እንዲያገለግል ለመንግስት አስረከበች።
ሕንጻ የተረከቡት የኮቪድ-19 መከላከል የለይቶ ማቆያ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባለትም ሕንጻው በሳምንት ጊዜ ውስጥ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚደረግ አመልክተዋል።
ዓለምን እያስጨነቀ የሚገኛውን የኮቪድ-19 ወርርሽኝ ለመቋቋም ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባም አትሌቷ በዚሁ ጊዜ ተናግራለች።
በአሁኑ ወቅት አቅም ያለው ሁሉ መንግስት እያደረገ ያለውን ጥረት ተረድቶ ከመንግስት ጎን ሊቆም እንደሚገም ነው የገለጸችው።
አትሌት መሰረት በግሏ ለዚህ ውሳኔ የበቃችውም ያፍራቸው ሀብትና ንብረት በኢትዮጵያ ህዝብ እገዛ በመሆኑ የኢትዮጵያዊነት የመደጋገፍ ባህልን ለመግለጽ ስትል መሆኑን ተናግራለች።
አትሌት መሰረት በቀጣይ በተለይ በስፖርቱ ዘርፍ ያሉ አቅም ያለቸው ግለሰቦች በሽታውን ለመከላከል የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርባለች።
የሚኒስትሮች የልይቶ ማቆያ ኮሚቴ አባልና የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አበቤም “አትሌቷ አርዓያነት ያለው ተግባር በመፈሟ ምስጋና ይገባታል” ብለዋል።
“ሕንጻው ምንም እንኳን በሚሊዮን ብር የሚቆጠር ገቢ የሚያስገኝላት ቢሆንም ከሕዝብ አይበልጥም በማለት ይህን መፈጸሟ እጅግ ያስመሰግናታል” ብለዋል።
ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አዳነች በአሁኑ ወቅት አገራችን የገጠማትን ፈተና ማለፍ የሚቻላው በተባበረ ክንድ በመሆኑ ሌሎች አቅሙ ያላቸው አካላትም መንግስትን እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል።
“በሽታው ያለምንም ቅድመ ዝግጅት በአገሪቱ የተከሰተ በመሆኑ ሁሉም በእጁ ያለውን ጠቃሚ ነገር ወደ ጥቅም ሊቀይር ይገባልም” ነው ያሉት።
መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ሳይደረግ ወረርሽኙ ከትሳፋፋ መቋቋም ስለማይቻል ሁሉም ጥንቃቄ እንዲያደርግም ወይዘሮ አዳነች አስገንዝበዋል።
የኮሮናቫይረስ በኢትዮጵያ ከተከሰተ በኋላ በርካታ አቅሙ ያለቸው ግለሰቦች የሚችሉትን ያህል ድጋፍ እያደረጉ መሆኑ ይታወቃል።