በዓሉ ከደስታ ይልቅ ሃዘን ይዞብን እንዳይመጣ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል – ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ ፣ሚያዚያ 10/2012 (ኢዜአ) ”የትንሳዔ በዓል ከደስታ ይልቅ ሃዘን ይዞብን እንዳይመጣ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል” ሲሉ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። ህብረተሰቡ በአግባቡ ያልበሰሉ ምግቦችና ጥሬ ስጋ እንዳይመገብ መክረዋል።
የጤና ሚኒስትሯ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ በግብይት አካባቢ የሚታየው ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው።
በመሆኑም ህብረተሰቡ የትንሳዔን በዓል ለማክበር በሚያካሂደው ግብይት ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መክረዋል።
ገዢም ሆነ ሻጭ ርቀቱንና ንጽህናውን እንዲጠብቅ እንዲሁም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ እንዲጠቀም መክረዋል።
ይህን ማድረግ ካልተቻለ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን በመጨመር በዓሉ ከደስታ ይልቅ ሃዘን ይዞ ሊመጣ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
በግብይት ቦታ ላይ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲወስድ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን የጸጥታ አካላት መስራት እንዳለባቸውም አመላክተዋል።እንደ ቄራ ባሉ የጅምላ እርድ በሚካሄድባቸው ስፍራዎች አካባቢውን የማዕዳት እርምጃ መወሰድ እንዳለበት የጠቆሙት ዶክተር ሊያ፤ በእርድ የሚሳተፉ ሁሉ ንጽህናቸውን በአግባቡ እንዲጠብቁ አሳስበዋል።
በአሁኑ ወቅት በቅርጫ ከማረድ ይልቅ የተናጠል እርድ እንደሚመከር ያመለከቱት ሚኒስትሯ፤ የተናጠል እርድ ማካሄድ ካልተቻለ በቅርጫ ወቅት ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ምግብን በማዘጋጀት ወቅት ከጥሬ ስጋ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎችም ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግን እንዳይዘነጉ ጠቁመው፤ በአግባቡ ያልበሰለ ምግብና ጥሬ ስጋ መመገብ እንደማይመከር አመልክተዋል።