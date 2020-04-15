ከበሽታው ጭንቀት ለመውጣት ማህበራዊ ትስስርን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን ባለሙያዎች ገለጹ

ማይጨው ኢዜአ ሚያዝያ 07/12 ዓ/ም የኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ተከትሎ ከሚፈጠር ጭንቀት ለመውጣት አካላዊ ርቀትን ጠብቆ ማህበራዊ ትስስርን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን የስነ ልቦና የአእምሮ ህክምና ባለሙያዎች ገለጹ።
በራያ ዩኒቨርስቲ የስነ ልቦና መምህር ረዳት ፕሮፌሰር መንገሻ ንጉስ ለኢዜአ እንዳሉተ ወረርሽኙ መድኃኒትና ክትባት የሌለው፣በፍጥነት የሚዛመት እና ሁሉንም የሚያጠቃ በሽታ ነው።
በየቀኑ በሚሰሙ የሞት እና የተጠቂዎች ቁጥር መጨመር የተነሳም በርካታ ሰዎች ከልክ ያለፈ ጭንቀት እና ድብርት የሚያግላጣቸው በሸታ ነው ብለዋል።
ከጭንቀት እና ድብርት ለመውጣት አካላዊ ርቀትን ተብቆ ማህበራዊ ትስስርን ማጠናከር ወሳኝ አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል።
“በቤት መቀመጥ ከሰዎች ጋር ያለንን የአካላዊ ቅርበትን ለመከላከል እንጂ በባህል፣ ቋንቋና ሌሎች የለንን ማህበራዊ ትስስር የሚያስቀር መሆን የለበትም “ብለዋል።
መምህሩ እንዳሉት የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት፣ ቤተሰብን በስልክ ደውለን በማስታወስና በጎ በጎ ነገሮችን በመስራት የመንፈስ እርካታን ማግኝት የሚቻልበት መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል።
በተለያዩ መንገዶች የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶች ለድንጋጤና ለጭንቀት የሚዳርጉን ሳይሆን የማንቅያ ደወሎች መሆናቸውን ተገንዝበን ትምህርት መውሰድ አለብን ሲሉም አሳስበዋል።
በማይጨው ለምለም ካርል ሆስፒታል የአእምሮ ህክምና ባለሙያ አቶ ተክለብርሃን ተክለይ በበኩላቸው ያጋጣመውን ወረርሽኝ መከላከል የሚቻለው በመጨናነቅ ሳይሆን የሚሰጡ የቅድመ ጥንቃቄ ትምህርቶችን በአግባቡ በመተግበር ሊሆን እንደሚገባ ተናግረዋል።
“አሉታዊ አስተሳሰቦችን በማስወገድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ፣ መፅሐፍ በማንበብና ሙዚቃ በማዳመጥ ጭንቀታችንን መከላከል እንችላለን “ብለዋል።
አካላዊ ርቀትን ጠብቆ ሰብአዊ ድጋፎችን ማድረግና የአእምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች በቂ ጥንቃቄ ላያደርጉ ስለሚችሉ ተገቢውን ክትትል እንደሚያስፈልጋቸውም ጠቁመዋል።